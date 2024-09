Lionel Scaloni manifestó su enojo tras la derrota frente a Colombia: ¿Qué dijo?

“Estoy enojado y no en el sentido de que no nos gusta perder, porque sino después decimos que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele. A veces te toca para un lado y a veces para nosotros. Es lo que hay. Es triste y lamentable que después del penal lamentablemente no se ha jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”, aseguró el DT de la Selección en rueda de prensa.