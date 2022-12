Los mejores memes del partido entre Argentina y Croacia. 

Argentina jugará la final del Mundo

La Selección argentina le ganó 3 a 0 a Croacia con un gol de penal de Lionel Messi y dos tantos de Julián Álvarez. De esta manera, la albiceleste pasó a la final donde esperará rival que sale de Francia – Marruecos.

Segundos después de que el árbitro italiano Daniel Orsato pitara el final del partido en el que Argentina derrotó 3 a 0 a Croacia para clasificar a la final del Mundial de Qatar, se desataron los festejos en todo el país.

Julián Álvarez, autor de dos goles en la histórica victoria frente a Croacia que clasificó a Argentina para la final del Mundial de Qatar, dijo luego del triunfo: “Nos merecíamos esto. Hicimos un gran partido y estamos en la final. En el primer gol empecé a ir cuando la agarré, varios compañeros se me cruzaron en la cancha pero me venía picando mal, por eso me fue quedando y llegó el gol que nos dio tranquilidad”.

En esta misma línea, el también delantero del Manchester City añadió que “en mi pueblo de Córdoba deben estar todos como locos, como todo el país. Es una alegría para todos, estamos muy contentos de lo que estamos logrando y vamos por más. El partido del domingo es muy esperado por todos nosotros”.

Rodrigo de Paul, uno de los baluartes de la clasificación argentina para la final del Mundial de Qatar, afirmó que “esto es algo impensado, todavía no caigo. Es para muy pocos jugar una final del mundo, no digo que somos elegidos porque trabajamos mucho para llegar hasta acá. Somos merecedores y ojalá podamos caer así lo podemos disfrutar”.

En este sentido, el también volante del Atlético de Madrid señaló que “teníamos mucha fe. Veníamos de ser campeones de América, todo el proceso fue bueno. Puertas adentro sabíamos que podíamos, cada vez que nos tocó fue una final y este equipo dio una muestra innombrable de lo que es capaz”.

Lionel Messi aseguró que “puertas adentro sabíamos que lo podíamos hacer. Sabíamos que no éramos los máximos candidatos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie. Lo que hicimos fue por mérito propio, y salimos de una difícil cuando empezamos mal. El fútbol es complicado y pequeños detalles te cambian un partido, pero este grupo sabía que íbamos a dar lo máximo”.

Y agregó que “¿si es mi mejor Mundial? Hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de la Selección, desde que llegamos más allá que nos tocó empezar perdiendo. Le pedimos a la gente que confíe porque sabíamos lo que somos. Este grupo es una locura. Vamos a jugar una final más y tenemos que disfrutarlo”.