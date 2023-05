Fútbol.. Mascherano no podrá contar con Garnacho ni con Paz para el Mundial

La selección Sub 20 comenzará a entrenar el 8 de mayo con Javier Mascherano a la cabeza.

El equipo nacional comenzará a entrenar el 8 de mayo, y Mascherano lamenta que no pueda contar con la presencia de estos dos futbolistas en su formación. La ausencia de estos jugadores puede ser un revés para el equipo, pero Mascherano confía en su equipo y está trabajando duro para asegurarse de que estén preparados para el torneo.

A pesar de los esfuerzos del entrenador del equipo argentino durante su reciente gira por Europa, no logró alcanzar los objetivos planificados ya que Manchester United y Real Madrid se negaron a ceder a sus respectivos jugadores, Garnacho y "Nico" Paz, para el próximo Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en cuatro sedes aprobadas por la FIFA en La Plata, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza. La gira del entrenador no fue exitosa en este sentido, ya que no pudo torcer las decisiones adoptadas por los clubes.