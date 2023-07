"Hace algunas semanas, me desperté y tenía un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé: ¿Qué habrá pasado? Usualmente no recibo esta cantidad de mensajes. Ahí fue cuando lo escuché: Leo confirmó que venía a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa"

“ Desde el inicio, siempre dije que si tenía la posibilidad de traer a los mejores jugadores a Miami, cualquiera sea el momento de sus carreras, lo haría. Siempre tuve ese compromiso con los fans. Por eso, cuando escucho que uno de los mejores jugadores del mundo -tal vez, el mejor-, que ganó todo, que todavía es un gran jugador, es joven y hace lo que hace, quiere jugar en mi equipo, es un momento increíble para nosotros”.

image.png

Los detalles de David Beckham sobre lo que será la estadía de Lionel Messi en el Inter Miami

Desde hace unas semanas el ex jugador del Real Madrid hizo todo lo posible para que el astro argentino llegara al Inter Miami, aunque muchos pensaban que regresaría al Barcelona o incluso tomaría la misma decisión que Cristiano Ronaldo y se marcharía a Arabia Saudita por una gran suma de dinero.

Sin embargo eso no pasó y llegó a la MLS, motivo por el cual el presidente de la institución Jorge Mas se refirió recientemente a ello y de cómo será la vida del argentino una vez se retire de las canchas: “Yo me imagino una vida después del fútbol para Messi muy similar a la de David o la de Michael Jordan. Podrá continuar su trabajo en un mercado que no parará de crecer. Tendrá oportunidades que no hay en otros sitios”.

image.png

“ Estuve tres años. Un año y medio, muy intensamente. Muchas conversaciones con Jorge, lo vi hecho a finales de mayo. David conversaba con Leo, solo sobre temas futbolísticos, porque él estaba jugando en el Paris Saint Germain. No quería que se sintiera presionado", agregó Mas.

Hemos hablado en Barcelona, Miami, Rosario, Doha… Me pasé todo el Mundial en Qatar, viendo a Argentina. Para cerrarlo fue muy importante el contrato de Apple”, continuó: “De nuestra parte va el paquete salarial y la participación cuando se retire. Lo que sí sé es que las conversaciones con Apple van muy bien y que se están alineando los intereses. Si crece el fútbol en Estados Unidos, él se beneficiará. Es justo ”.