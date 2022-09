Messi llegó a Miami: la selección se prepara para los amistosos

No consiste en una ventana FIFA más, ya que se tratará de la última antes de la lista definitiva para el Mundial de Qatar , más allá que aún queden partidos para probar alguna cuestión particular. Antes de la llegada de Messi y compañía. ya habían arribado a la concentración Emiliano Dibu Martínez, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister (todos desde Inglaterra) y Thiago Almada (que viajó desde Atlanta a Miami).

Embed 5:15AM llegan Messi, Di María, Paredes y Tagliafico a la concentración en Fort Lauderdale, Miami. @Argentina #argentina pic.twitter.com/2VearejmG3 — Fede Rodas (@federodas) September 19, 2022

El cansancio que vienen juntando y la necesidad de tener tiempo de descanso hicieron que los futbolistas se metan rápidamente en la concentración. Es que este lunes por la tarde tendrá lugar el primer entrenamiento pautado por el cuerpo técnico de Scaloni. La rutina de ejercicios se hará nuevamente martes y miércoles.

La Argentina enfrentará el viernes 23 a Honduras en Miami y el martes 27 a Jamaica en Nueva Jersey. Para estos encuentros amistosos, en los que Lionel Messi tendrá su lugar asegurado, Scaloni decidió convocar a 28 jugadores, es decir que quitó a cuatro de la prelista de 32 que había dado a conocer a inicios de septiembre.

Una lista con ausencias

Los que no integran esta lista de 28 jugadores en esta oportunidad son Juan Musso, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios y Nicolás González. Scaloni decidió no tenerlos en cuenta a Palacios y González por cuestiones físicas. Los dos están "tocados" y no llegan al ciento por ciento.

El volante del Bayer Leverkusen tiene una lesión muscular en un isquiotibial que no le permitió jugar por Champions League. El ex River quería estar igual, ya que no tiene pasaje asegurado a la Copa del Mundo y otros volantes pujan con él por un lugar. A su vez, el zurdo de la Fiorentina viene sufriendo una dolencia en un pie y tampoco está para jugar.

Un caso diferente es lo de Musso, el ex arquero de Racing, hoy en el Atalanta. Fue padre hace poco, lo cual podría ser motivo de su no convocatoria. No obstante, la actualidad de Gerónimo Rulli en Villarreal le puede haber dado una pequeña de ventaja en esa lucha por un lugar donde ya son una fija los consolidados Emiliano Martínez y Franco Armani.

Lo de Martínez Quarta parece responder más a una decisión más futbolística en la preferencia de Scaloni, ya que en su lugar aparecen variantes como Nehuén Pérez y Facundo Medina. En caso de convocar a nueve defensores, como se tiene pensado hacer, hay ocho que tienen su lugar más asegurado y resta determinar quién será el noveno: Juan Foyth, uno de los que tenía más chances, no aparece en la lista porque padece una lesión y habrá que ver si esto le resta puntos en la carrera final.

Entre los jugadores nuevos se encuentran Thiago Almada (Atlanta United) y Enzo Fernández (Benfica). Es curioso ya que ninguno de los dos venía formando parte de las convocatorias del seleccionador, que parece tener gran parte de sus elecciones ya definidas. Pero aún tiene algunos puestos sin completar y busca sacarse todas las dudas antes de optar.

Se calcula que Scaloni optará por 3 arqueros, 9 defensores, 7 medios y 7 delanteros para ir a Qatar, en un mensaje que se dará en noviembre, aunque antes (a mediados de octubre) podría entregar un listado previo más numeroso para luego hacer el recorte correspondiente.