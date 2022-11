Raúl Ulloa.jpg Raúl Ulloa

Con solo 33 años, Ulloa decidió tomar un club en bancarrota a fines de la década de los 80. Junto a un grupo de dirigentes, primero encaminó la economía del club y luego se fijó metas, la mayoría cumplidas con creces. Esa gestión que llevó al Lobo a ser protagonista del fútbol argentino, también lo catapultó como uno de los dirigentes más respetados y valorados por Julio Grondona.

Esa valoración y con la seguridad de ser una garantía, le valió que más de una vez presidiera la delegación argentina. “Todo fue conseguido gracias a un Gimnasia de Jujuy grande”, dijo Raúl Ulloa, recordando los años 90 que lo tuvo como uno de los referentes dirigenciales nacionales.

La experiencia en Bolivia

Durante la ronda clasificatoria para la Copa del Mundo 1998, Daniel Passarella decidió concentrar a la mayoría del plantel de la Selección varios días en La Quiaca para prepararlo para la altura de La Paz, y fue Raúl Ulloa el encargado de ese delegación en Jujuy y en el choque en el estadio Hernando Siles, secundado por el presidente de River David Pintado y el coordinador de selecciones nacionales Salvador D`Antonio.

Argentina formó ese 2 de abril de 1997 con González; Vivas, Sensini, Paz y Sorín; Díaz, Zapata y Cagna; Gorosito; Delgado y Cruz. El partido terminó 2 a 1 a favor del local con goles de Marco Sandy y Fernando Ochaizpur para el local, y Gorosito de penal para Argentina.

El partido terminó en escándalo. Rojas para Vivas y Zapata, peleas y Nacho González le propina un cabezazo al delantero Víctor Hugo Angola. Tras los incidentes, Cruz se acercó al banco de suplentes de Bolivia y un allegado local lo golpea. El árbitro brasileño Sidrack Marinho Dos Santos ordenó que el partido finalizara 2-1 para Bolivia.

“Tuve la suerte de participar varias veces con selecciones. Una vez con Pekerman en un amistoso en Japón donde había grandes jugadores como Aimar y Saviola”, recordó Ulloa, que subrayó el momento que el entonces titular de AFA lo designó para encabezar delegaciones nacionales.

Un par de meses después, el dirigente jujeño también participó de la delegación que viajó a Asunción para jugar una nueva fecha de Eliminatorias frente a Paraguay, con victoria para la Selección Argentina en el estadio Defensores del Chaco.

“Son muchos años que estuve, años que me permitieron ver seis mundiales”, dijo el ex dirigente, que subrayó que no estará en Qatar, pero auguró un gran mundial. “En una ciudad de dos millones y medio de personas, recibirán un millón más”, resaltó.

