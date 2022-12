Daniel Rana Valencia , el jujeño que sabe cuanto pesa la copa del mundo, fue invitado por FIFA a ver la final entre la Selección Argentina y Francia del Mundial Qatar 2022 pero no aceptó la invitación . Los motivos son emocionantes.

El hilo de la historia

"Esta mañana le llegó a papá una invitación de la FIFA. Invitado de honor para presenciar la final del mundial. Yo - claramente - escandalizado, por poco haciéndole el bolso y llevándolo al aeropuerto. Lo que ocurriría sería algo mucho más digno de el", publica en su Twitter el hijo del Rana contando un poco lo sucedido.

Desde que tengo uso de memoria veo los partidos con mi viejo. Todos los partidos con mi viejo. Uno de los 2 se encarga de preparar el mate unos 15 min antes de cada partido y el otro se va a comprar unos criollitos o galletas (dependiendo la hs). — Dani Valencia (@DaniValenciaJr) December 14, 2022

Él y toda su familia, enloquecidos por el mensaje se comunicaron con el ex campeón por la noticia. La respuesta del Rana fue clara y concisa: "agradecía la invitación pero no podía asistir porque tenía un compromiso. No puedo explicar mi enojo, es el lugar en el que todos quisiéramos estar. Claramente se lo reclame", dijo Daniel Junior.

El real motivo es que el Rana, mira todos los partidos de fútbol con su hijo. En su Twitter, lo detalla así: "Desde que tengo uso de memoria veo los partidos con mi viejo. Todos los partidos con mi viejo. Uno de los 2 se encarga de preparar el mate unos 15 min antes de cada partido y el otro se va a comprar unos criollitos o galletas (dependiendo la hs)".

Vieron desde Torneo Regional, hasta la final del mundo del 2014. Las posibilidades de no verlo juntos, claramente son nulas y lo que más importa es la familia. Por tal razón, el jugador de la selección de aquel entonces rechazó la invitación de FIFA para viajar a Qatar.

La vez que el Rana no festejó el campeonato del mundo del 1978

Lo contó en primera persona. Daniel Valencia, fue campeón del mundo en el 78' cuando se jugó en nuestro país y luego de salir campeón no estuvo en los festejos con el plantel.

¿La decisión? Viajar a Jujuy para vivirlo con su madre. Después de la final ante Holanda no fue a los festejos y se volvió a Jujuy, "Menotti no entendía, 'vos estás loco' me decía. Yo quería ver a mi mamá y a mis amigos, habíamos estado 5 meses concentrados. Toqué la copa mucho tiempo después", afirmó entre risas.

Y su hijo Daniel terminó de entender por qué también se quedaba con él en esta final: "Y ahí entendí y me terminó de cerrar todo. La rana que no quiso quedarse a festejar el mundial que ganó para ir a darle un abrazo a su madre, decidió no ir a Catar porque es el tipo con el corazón más noble que conocí en la vida. Así que ya voy preparando el mate para el domingo".

