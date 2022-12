La actualidad física de Ángel Di María y Rodrigo De Paul es un tema central. “Están bien. Vamos a ver hoy para decidir la alineación , pero no sé de dónde salen esas cosas”, dijo sobre el rumor de la lesión del ex Racing a horas del choque.

“Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos”, y dijo que después de un partido, hay jugadores que entrenan diferenciado. “De Paul entrenó ayer, y hoy veremos. No me atrevería a decir que está o no está, nunca se sabe a un día del partido”, y marcó que a veces no entrenan por precaución. “Lo que sale en la prensa es difícil de manejar”, lamentó.