Nashville SC vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Houston y Nashville SC se enfrentarán en el estadio Geodis Park el próximo sábado 27 de septiembre desde las 21:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la semana 30 de la MLS.

Así llegan Nashville SC y Houston Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Nashville SC en partidos de la MLS Nashville SC viene de caer por 2 a 3 frente a Orlando City SC. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Houston en partidos de la MLS Houston viene de un triunfo 1 a 0 frente a Portland Timbers. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 7 goles y le metieron 7 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de octubre, en el torneo Estados Unidos - MLS 2022, y Houston se llevó la victoria por 1 a 2.

Fechas y rivales de Nashville SC en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs CF Montréal: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Inter Miami: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Houston en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs San Diego FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Sporting Kansas City: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Nashville SC y Houston, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

