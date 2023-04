NBA: empiezan los playoffs para definir el campeón

A las 16:30 los últimos campeones del Este, Boston Celtics (segundos) se miden ante Atlanta Hawks (séptimos tras vencer al Heat en play in) en uno de los duelos más desparejos. Atlánta tiene figuras importantes como Trae Young que sin duda se agrandan en instancias definitorias. Pero el funcionamiento de los verdes ha sido muy sólido a lo largo de la temporada y no deberían tener problemas para pasar la serie.

Por último a las 19 horas los Cleveland Cavaliers (cuartos) y los New York Knicks (quintos) prometen una entretenida serie. Los Cavs sumaron esta temporada a Donovan Mitchell y armaron un equipo fuerte en busca de llegar alto, mientras que el conjunto de la gran manzana ha evolucionado y quiere mejorar lo conseguido el año pasado.

El domingo el cuadro se completa con otros cuatro partidos que abren sus series. A las 16 horas Memphis Grizzlies se mide ante Los Angeles Lakers, un plantel joven que está por segunda vez en playoffs ante la experiencia de LeBron James y Anthony Davis, campeones en 2020. A las 18:30 se jugará el ya mencionado cruce entre Bucks y Miami Heat. Luego, a las 21 uno de los cruces que más promete en la previa, Phoenix Suns con Kevin Durant (quien se sumó a mitad de temporada y que ganó todos sus encuentros cuando pudo jugar) contra Los Angeles Clippers de Leonard, George y Westbrook. Condimentos no le faltan, hay jugadores de calibre, rivalidades de hace tiempo y dos franquicias que aspiran a lo máximo pero con lugar solo para una. El cierre es a las 23:30 entre Nuggets y Timberwolves, donde Jokic buscará revalidar sus últimas grandes temporadas con un campeonato.

The Top 100 Dunks of the 2022-23 NBA Season