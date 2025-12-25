NBA en Navidad 2025: los 5 partidazos del Christmas Day, horarios en Argentina y duelos de figuras

La liga confirmó los horarios del tradicional “ Christmas Day ”, una jornada especial que reúne a franquicias históricas y promete una maratón del mejor básquet.

La NBA se juega en Navidad: la maratón de cinco partidos y duelos de superestrellas

La NBA vuelve a convertir la Navidad en una fiesta global del básquet : el 25 de diciembre tendrá su clásico “Christmas Day” con cinco partidos seguidos, franquicias pesadas y cruces cargados de estrellas.

Declaraciones. La China Suárez se refirió a los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River

En Argentina, la acción arranca a las 14:00 y se extiende hasta bien entrada la madrugada: el último juego comienza a las 00:30 , ya en la noche del 26 de diciembre para nuestro huso horario.

El primer plato será Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks (14:00) , con Donovan Mitchell como referencia ofensiva de Cleveland en el Madison Square Garden. Luego llega San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder (16:30) , el duelo que pone en escena a Victor Wembanyama frente a un Thunder liderado por Shai Gilgeous-Alexander .

La liga confirmó los horarios del tradicional “ Christmas Day ”, una jornada especial que reúne a franquicias históricas y promete una maratón del mejor básquet.

A las 19:00 aparece uno de los choques más atractivos por historia y morbo: Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors , con Stephen Curry como bandera del show en el perímetro en un cruce que suele garantizar puntos y espectáculo.

El horario central será a las 22:00, cuando Houston Rockets visite a Los Ángeles Lakers. En la previa ya lo venden como uno de los platos fuertes por nombres propios: el equipo angelino con Luka Doncic y LeBron James, en un partido que concentra reflectores por jerarquía y peso de camiseta.

El cierre, ya a 00:30, será Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets: Anthony Edwards frente a Nikola Jokic, una definición ideal para una jornada que la liga presenta como una de las más emblemáticas del calendario.

Cómo ver en vivo el Christmas Day

En Argentina, los partidos pueden seguirse por NBA League Pass y Disney+; además, algunos encuentros suelen salir por ESPN y por sus plataformas asociadas (como Flow, Telecentro Play y DGO), mientras que Amazon Prime Video también transmite algunos juegos durante la temporada.