El partido fue de ida y vuelta , y aunque Boston siempre mostró un juego más fluido y compacto el cierre se emparejó y Miami tuvo todo para ganarlo. A 3 segundos del final y perdiendo por 2 puntos, Butler recibió una falta en un intento de triple, metió los 3 tiros libres y el Heat pasó al frente.

Solo tres segundos separaban al equipo de la Florida de la final, pero Boston tenía otros planes. En ese tiempo Marcus Smart tiró un desesperado triple, lo erró, y en el rebote apareció Derrick White para “cachetear” la pelota a menos de 2 décimas para el final y así darle el agónico triunfo a los Celtics.

MUST SEE ENDING! Final 1:01 #2 Celtics vs #8 Heat - Game 6 | May 27, 2023