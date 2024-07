. New Mexico United no llega a Semifinal al perder con Los Angeles FC

LAFC demostró su dominio en el campo de juego al vencer este jueves a New Mexico U., en el marco de la llave 4 del torneo Estados Unidos - US Open Cup 2024. La ventaja inicial de Los Angeles FC fue obra de Timothy Tillman (6' 1T) y de David Martínez (37' 1T), a través de dos jugadas. En el minuto 11 del segundo tiempo, Greg Hurst descontó para New Mexico United al concretar un buen remate. Pasados 32 minutos del segundo tiempo, Mateusz Bogusz puso el 3 a 1 al marcar de jugada, cerrando una jornada redonda para su equipo.