lunes 23 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 - 09:52
Liga Profesional

Newell`s vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Palpitamos la previa del choque entre Newell`s y Estudiantes. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Newell`s vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Newell`s y Estudiantes, por la fecha 7 del Apertura, se jugará el próximo miércoles 25 de febrero, a partir de las 19:30 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Estudiantes

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

Newell`s quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Banfield por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

Estudiantes llega con ventaja tras derrotar a Sarmiento con un marcador 1 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 1.

Jugando fuera de casa, Estudiantes sólo pudo sumar un punto en cada partido y no ha logrado quedarse nunca con la victoria.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

En la siguiente jornada llegará el clásico rosarino, el partido que esperan los fanáticos de Newell`s y Rosario Central. Los eternos rivales se verán las caras el 1 de marzo, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Marcelo Bielsa.

Nicolás Lamolina es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Rosario Central: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Vélez: 6 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Platense: 10 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Lanús: 17 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Gimnasia (Mendoza): 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Vélez: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Platense: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Lanús: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Newell`s y Estudiantes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

