miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 15:30
Champions League

EN VIVO: Sigue la acción: Olympiacos y Pafos empatan 0-0 en el segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Olympiacos vs Pafos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
BsAs (DataFactory)

Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio Georgios Karaiskakis. Olympiacos y Pafos no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.

Las estadísticas del encuentro entre Olympiacos y Pafos de la Champions:

  • Posesión: Olympiacos (34%) VS Pafos (66%)
  • Tiros al arco: Olympiacos (9) VS Pafos (1)
  • Fouls cometidos: Olympiacos (14) VS Pafos (11)
  • Pases Correctos: Olympiacos (393) VS Pafos (111)
  • Pases Incorrectos: Olympiacos (80) VS Pafos (47)
  • Recuperaciones: Olympiacos (11) VS Pafos (16)
  • Tarjetas Amarillas: Olympiacos (3) VS Pafos (2)
  • Tarjetas Rojas: Olympiacos (0) VS Pafos (1)
  • Tiros Libres: Olympiacos (3) VS Pafos (2)

El juez seleccionado para el partido en el estadio Georgios Karaiskakis fue István Kovács.

Formación de Olympiacos hoy

José Luis Mendilibar propuso una alineación 4-5-1 con Alexandros Paschalakis en el arco; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega como defensores; Dani García, Santiago Hezze, Gabriel Strefezza, Chiquinho y Daniel Podence como centrocampistas; y Ayoub El Kaabi como delantero.

Formación de Pafos hoy

Por su parte, Juan Carcedo se decidió por un esquema 3-5-2, con Michael Neofytos defendiendo el arco; Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar como zagueros; João Correia, Pepe, Ivan Sunjic, Vlad Dragomir y Bruno Felipe en el centro del campo; y con Jajá y Nany Dimata como atacantes.

