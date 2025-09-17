EN VIVO: Sigue la acción: Olympiacos y Pafos empatan 0-0 en el segundo tiempo

Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio Georgios Karaiskakis. Olympiacos y Pafos no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Georgios Karaiskakis fue István Kovács.
José Luis Mendilibar propuso una alineación 4-5-1 con Alexandros Paschalakis en el arco; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega como defensores; Dani García, Santiago Hezze, Gabriel Strefezza, Chiquinho y Daniel Podence como centrocampistas; y Ayoub El Kaabi como delantero.
Por su parte, Juan Carcedo se decidió por un esquema 3-5-2, con Michael Neofytos defendiendo el arco; Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar como zagueros; João Correia, Pepe, Ivan Sunjic, Vlad Dragomir y Bruno Felipe en el centro del campo; y con Jajá y Nany Dimata como atacantes.
