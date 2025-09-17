EN VIVO: Sigue la acción: Olympiacos y Pafos empatan 0-0 en el segundo tiempo

BsAs (DataFactory)

Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio Georgios Karaiskakis. Olympiacos y Pafos no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.

Las estadísticas del encuentro entre Olympiacos y Pafos de la Champions: Posesión: Olympiacos (34%) VS Pafos (66%)

(34%) VS (66%) Tiros al arco: Olympiacos (9) VS Pafos (1)

(9) VS (1) Fouls cometidos: Olympiacos (14) VS Pafos (11)

(14) VS (11) Pases Correctos: Olympiacos (393) VS Pafos (111)

(393) VS (111) Pases Incorrectos: Olympiacos (80) VS Pafos (47)

(80) VS (47) Recuperaciones: Olympiacos (11) VS Pafos (16)

(11) VS (16) Tarjetas Amarillas: Olympiacos (3) VS Pafos (2)

(3) VS (2) Tarjetas Rojas: Olympiacos (0) VS Pafos (1)

(0) VS (1) Tiros Libres: Olympiacos (3) VS Pafos (2)

El juez seleccionado para el partido en el estadio Georgios Karaiskakis fue István Kovács.

Formación de Olympiacos hoy José Luis Mendilibar propuso una alineación 4-5-1 con Alexandros Paschalakis en el arco; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega como defensores; Dani García, Santiago Hezze, Gabriel Strefezza, Chiquinho y Daniel Podence como centrocampistas; y Ayoub El Kaabi como delantero.

Formación de Pafos hoy Por su parte, Juan Carcedo se decidió por un esquema 3-5-2, con Michael Neofytos defendiendo el arco; Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar como zagueros; João Correia, Pepe, Ivan Sunjic, Vlad Dragomir y Bruno Felipe en el centro del campo; y con Jajá y Nany Dimata como atacantes.

