Otra mujer acusó a Sebastián Villa por intento de abuso

Según la testigo, fueron a ese lugar para compartir la noche y ella vio cuando su amiga, de nombre Florencia, ingresó con Villa a la habitación y, luego de diez minutos, relató que la mujer salió con la bombacha rota.

Los hechos tuvieron lugar la misma noche en la que Tamara, la entonces pareja de Villa, dijo que fue abusada sexualmente por el delantero. Todo el hecho se investiga en la justicia de Lomas de Zamora a cargo de la fiscal Vanesa González.

El letrado Roberto Castillo, quien representa como particular damnificada en la causa a Tamara, contó que la declaración de esta nueva presunta víctima “es una prueba importantísima”.

Villa Sebastián Villa sumó otra denuncia por intento de violación. Twitter

Castillo explicó que esta nueva víctima declaró este mediodía convocada por la fiscalía, luego de que ayer otra testigo, cuyas iniciales son N.C., la mencionara en su declaración como otra potencial víctima de abuso la noche del 26 de junio del año pasado, en una fiesta que Villa organizó en su casa del country Venados II tras un asado con otros jugadores del plantel de Boca.

Castillo relató que “lo que refiere ella es que fue (con Villa) a buscar una camiseta porque es hincha de Boca. Lo que dice es “yo no quería tener relaciones sexuales sin cuidarme, después no quise porque yo había tenido una relación sexual anterior con él y la pasé mal”.

El abogado luego explicó que, en su declaración, la joven contó que quería irse y que como Villa no la dejaba salir, ella generó “un movimiento para que él se distraiga” y allí “fue a la puerta, empezó a gritar y salió corriendo con la ropa interior rota”.

Consultado sobre los próximos pasos en la causa, el abogado de la víctima indicó que “lo que falta ahora es que se le tome la declaración indagatoria a Villa y después se le pida la prisión preventiva”.

La fiscal ya aceptó el pedido de la defensa de Villa para que la indagatoria -que en un principio estaba prevista para este viernes- se realice el próximo 30 de julio, luego de los dos partidos que el futbolista disputará por el torneo local y por la Copa Libertadores en Brasil.

El crudo relato de la testigo contra Sebastián Villa

La joven expresó que “estábamos en el boliche (...) y otra chica que hace presencia con nosotras nos dice que el novio de ella, que sería el Vikingo, estaba en lo de Sebastián (Villa), que podíamos ir, que nos pagaban la presencia y que nos pagan el Uber (...) porque no me acuerdo si había ganado Boca o qué era lo que estaban festejando”.

Además, la identificada como N.C dijo que “cuando entramos, estaba la casa con música bajita, nos quedamos ahí unos minutos hasta que Sebastián sale de la pieza con Tamara de la mano (...) Ahí con F. como que nos queríamos ir porque la vemos a Tamara que sale con él y notamos como que había una relación y mi amiga ya lo conocía a Sebastián y ya había ido dos o tres veces a su casa.No nos habían dicho que estaba Tamara en la casa”.

“Tamara se le acercaba a Sebastián y este no le daba bola (...) Mi amiga F. bailaba salsa con Sebastián (...) En ese momento me voy para la cocina y cuando vuelvo para estar con mi amiga F., ya no estaba más. Estaba en la habitación con Sebastián. Cuando me doy cuenta no pasa nada porque ella ya había estado con él, por eso no dije nada”, contó.

Después de haber recibido mensajes de Whatsapp de parte de F -que estaba en la habitación con Villa- pidiéndole que vaya, la testigo fue a buscarla: “Estaba el Vikingo, que estaba en la puerta de la habitación. Paso por encima de él (...) Cuando abro la puerta la veo a mi amiga que sale y tenía los ojos todos llorosos (...) En principio iban a tener relaciones hasta que ella le dice que se ponga preservativo y él no quería”.

Cuando ella sale de la pieza le recrimina al Vikingo y le dice ‘por qué no me abrís si te estoy diciendo que me abras’, a lo que él le contesta ‘vos sabés que yo no los puesto interrumpir´. Al salir de la pieza, F. me muestra su bombacha que tenía rota. Eso también lo ve Tamara”.

Y agregó que “yo me pregunto por qué Tamara no nos contó lo que le había pasado, que estaba viendo que mi amiga había salido con la bombacha rota, era una víctima más”.