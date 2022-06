Sebastián Villa fue llamado a declaración indagatoria

Este llamado a indagatoria, llega después del pedido de detención de la fiscalía y el posterior rechazo para encarcelarlo del juez de garantías, Javier Mafucci Moore.

image.png

En el escrito donde pidió que se detenga a Villa, la fiscal González afirmó que “se encuentra probado la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal y motivos bastantes para sospechar que Sebastián Villa Cano ha participado en su comisión”.

A su vez, en otro documento de 59 fojas, la fiscal manifestó que “la damnificada ha sido precisa al indicar las circunstancias en que ocurrieran los hechos, identificando al encausado como su responsable, aportando horarios tanto de ingreso como egreso del lugar, los que fueron corroborados con el informe requerido a la Administración del Country Venado II, surgiendo del mismo a su vez el modelo y color de autos que ingresaran al lugar el día señalado, coincidiendo los mismos con los referidos por la víctima y testigos”.

No obstante, la respuesta a esa solicitud de detención tuvo lugar cinco días después, en un escrito de 11 páginas donde el juez Mafucci Moore tomó la decisión de que, por ahora, Villa continúe en libertad:

“Hay una fuerte sospecha tanto acerca de la ocurrencia del hecho denunciado, como de la participación del encausado en él. Ahora, aun siendo así, se advierte la presencia de numerosas inconsistencias y faltantes tanto en la colecta probatoria, como en la argumentación, fundamentación y motivación de la solicitud realizada, lo cual cierra por la negativa la suerte de ese reclamo”, indicó el magistrado.

image.png

Desde el 13 de mayo, cuando se hizo la denuncia contra Villa, se adjuntaron un conjunto de pruebas contra el delantero.

La mas destacadas son el testimonio de la propia víctima, donde dijo que el 26 de junio del 2021 fue abusada sexualmente por el colombiano en una de las casas del country Venado II de Canning. Pero, a su vez, hay otros testimonios, todos cercanos a la denunciantes, que afirmaron escuchar el relato del hecho y que habrían visto lesiones en su cuerpo.

También, en el expediente aparecen capturas de chats del día siguiente del supuesto abuso, donde la mujer le recrimina al jugador por lo que había hecho, y Villa asegura haber estado “tomado” y no recordar nada. También otra charla entre los dos donde el futbolista afirma haber hablado para “arreglar” con un vecino que habría llamado a la policía por los supuestos gritos.

image.png

Otro punto a resaltar de la causa está vinculado con el examen médico que la víctima se efectuó al día siguiente del abuso denunciado. Tal como lo relató desde el primer día Tamara, y después pudo quedar demostrado por medio de la documentación, la joven de 26 años se acercó al Hospital Penna por los dolores vaginales que sentía. Allí fue atendida por una ginecóloga llamada Renée Legrand y una residente de apellido Santa Cruz.

Doldán afirmó en su narración que las médicas le dijeron que había sufrido un abuso sexual y que debía efectuar la denuncia. Pero la chica dijo que se asustó y se fue. Sin embargo, esto no quedó registrado en la historia clínica. En ese documento, las dos médicas firmantes señalan que el examen fue “normal”. Lo mismo dijeron, bajo juramento, en sus respectivas declaraciones testimoniales.

En un contacto con colegas de Infobae, Tamara recordó cómo fue, según su versión, aquella visita al Penna: “Me atendió la médica y me dijo: ‘Mamita, ¿qué te pasa?’. Yo no le quise contar, y ella me respondió que si no le decía, ella no podía trabajar. Entonces, cuando me revisó se dio cuenta sola. Me preguntó una y otra vez si me habían violado. Era la primera vez que escuchaba esa palabra, recién ahí caí. Se largó a llorar conmigo. Ella me dijo de hacer los protocolos conmigo, quería hacer VIH, todo. Yo le dije, ése es el punto: él es mi pareja”.

image.png

Otro punto a destacar de la causa en este mes de investigación, tuvo que ver con la pericia psiquiátrica efectuada a la víctima. La misma perito que analizó a Villa el jueves pasado, había examinado a la denunciante semanas atrás. Sus conclusiones fueron contundentes: “presenta indicadores de abuso sexual durante el relato de los hechos” con “angustia” y un “trastorno de estrés post-traumático”. También se determinó que en su testimonio “no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad”.

Algo parecido brindó el informe victimológico. Allí tuvo contacto con una psicóloga y una asistente social. En sus conclusiones conjuntas manifestaron que “Se han observado características presentes en las mujeres víctimas de delitos sexuales”.

De muchas de estas pruebas tendrá que responder Sebastián Villa en su indagatoria, si es que toma la decisión de hablar. Una vez que culmine este acto procesal fundamental, las fiscales estarán en condiciones de decidir si lo procesan o si siguen produciendo pruebas.

image.png

De esta manera, las próximas horas son claves en a la situación judicial del delantero de Boca, que nunca perdió su titularidad en el equipo a pesar de las acusaciones, con un campeonato ganado en el medio.