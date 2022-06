Hasta hoy, la identidad de la víctima había quedado resguardada y no se conocía. Pero este lunes, Tamara Doldán develó su identidad. Al hablar con el portal Infobae y en presencia de su abogado, contó: "Siento dolor al verlo jugar. Me hiere. Me lastima muchísimo. Mirá, yo era de Boca Juniors, con mi familia se festejaba mucho cuando jugaba, y eso es algo que no se puede hacer más. Es decepcionante". Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto".

Sebastián Villa Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, enfrenta una causa por abuso sexual.

Sobre la denuncia de abuso sostuvo que "muy poquitas personas sabían lo que había pasado. Solamente, las íntimas. No lo podía hablar con cualquiera. Lo hice más por mi. Ya no podía vivir más así, con eso a cuestas. No podía más. Dudé un montón. Tuve mucho miedo. Pero me di cuenta de que, sino, voy a arrastrar eso toda mi vida".

También, en ese marco, a TN le indicó que “Sebastián Villa me arruinó la vida ” y ratificó que la doctora que la atendió en el Hospital Penna la alentó a denunciarlo, “La médica me dijo ‘mami, fuiste violada’”.

"Me manipuló"

Asimismo expresó que el jugador de Boca Juniors, tras el hecho, "me manipuló a un punto donde hasta yo me sentía culpable. Sentía que todo era mi culpa. Me pidió perdón, me habló de su familia, pero esto no es contra nadie más. Es sólo contra él por lo que me hizo".

Tamara Doldán aseguró que el entorno de Villa quiso comprar su silencio con una coima de 5 mil dólares, y que después de ese ofrecimiento se juntó con él, "no sé qué necesitaba yo para juntarme con una persona que me hizo tanto daño, pero yo necesitaba algún tipo de explicación. Mirarlo a la cara y preguntarle por qué, por qué me hizo eso", añadió.