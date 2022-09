Papu Gómez dio detalles de cómo es Lionel Messi cuando se levanta. 

Sin vueltas, Papu Gómez confesó cuál es la versión que prefiere de Lionel Messi: “A mí me gusta el Lio de la mañana, el recién despierto”, reveló en Qatarsis, programa radial de Guillermo Coppola. “Ese me gusta”, afirmó el volante.

Además, el jugador del Sevilla reveló que “después, va cayendo la banda de a poquito. Cada uno tiene su horario: Paredes y Di María a las 10.30, Otamendi a las 11, 11:30, Lo Celso a las 12”.

Y sostuvo que “ya sabemos a quiénes les gusta dormir y a quiénes no. Pero, con Lio y Rodri, tenemos ese ratito de intimidad bien temprano, con el mate, que es lo más lindo que hay”.

Inédito Papu Gómez confesó cuál es la versión que prefiere de Lionel Messi. Twitter

Tras estos detalles, Papu Gómez también habló de lo que le gusta hacer antes de cada partido con la Selección en donde indicó que “generalmente, pongo música yo antes de los partidos, como cábala. Después, cuando estamos en la utilería o en las habitaciones, nos rotamos. Pero, antes de los partidos, lo manejo yo”.

La inédita confesión del Papu Gómez si Argentina es campeón del mundo

En diálogo con Coppola, el Papu se animó a contar una promesa si Argentina es campeón en el Mundial de Qatar y expresó que “lo que me pidieras, lo haría. Mi sueño es estar en Casa Rosada y tirarme del balcón con la gente. Es lo que soñamos todos. Levantar la Copa en Casa Rosada, estar ahí con la gente... Después de tantos años, sería algo extraordinario”.

También admitió que “me veo en la lista, no por hacerme el canchero o soberbio, sino porque es mi deseo mayor y es lo que tengo que atraer. Tengo que pensar en positivo, atraer esas sensaciones y energía. Me tengo que ver adentro por una cuestión mía. Más adelante puede pasar cualquier cosa porque hay grandísimos jugadores y porque el técnico tiene que armar una lista, pero en lo personal me tengo que ver adentro”.

Luego de ganar la Copa América en Brasil, el ex jugador de Arsenal de Sarandí, relató que “hubo euforia y locura. Antes de jugarla ya lo visualizábamos. Veíamos lo que iba a pasar, nos veíamos festejando, que era lo más importante. No había dudas antes de esa final. Fue increíble. Poder llamar a tu familia, ver las calles de Argentina llenas de gente saliendo a festejar en plena pandemia... Eso fue lo que más nos tocó”.

Por último, disparó que “si tengo que elegir un rival para ganarle la final del Mundial, me gustaría Brasil”.