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26 de octubre de 2026 - 17:07
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Pole sport en Jujuy: atletas se destacan a nivel nacional y buscan formar un equipo provincial

Vanesa Bolívar y Cintia Vanhya Luque hablaron sobre las exigencias del Pole Sport, los resultados obtenidos y las dificultades para competir fuera de Jujuy.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Pole sport en Jujuy.

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Qué es el Pole Sport y cuáles son sus exigencias

“Lo que menos hacemos en el pole sport es bailar, todo es técnico. Tenemos un manual que son de figuras técnicas, es decir, de elementos técnicos tanto de fuerza, de flexibilidad y contorsión”, explicó Vanesa sobre esta disciplina que se practica en barras estáticas y giratorias, donde cada movimiento es evaluado según su complejidad.

Pole sport en Jujuy.

Pole sport en Jujuy.

Las competencias tienen una reglamentación específica que establece los ejercicios obligatorios y las condiciones de ejecución. “Tenemos varios elementos que debemos cumplir. Tenemos que llevar a la altura, tocar arriba, no bajar, no tocar el piso. Debemos mantener, hacer dos figuras de flexibilidad, dos de fuerza, giro sí o sí y todo con el peso del cuerpo”, detalló.

La preparación requiere entrenamientos sobre la barra, musculación y trabajos específicos de flexibilidad. También aclararon que la indumentaria cumple una función técnica, ya que la piel permite conseguir el agarre necesario para sostener determinadas posiciones.

El nivel de Jujuy y las dificultades para competir

Las deportistas aseguraron que la provincia cuenta con atletas preparadas para participar en competencias de alto nivel, aunque los costos representan uno de los principales obstáculos. “Tenemos un alto nivel, nada más que lo difícil es trasladarse. Las competencias requieren mucho, mucha inversión”, señaló Cintia al mencionar los gastos de preparación, indumentaria, alimentación, transporte y hospedaje.

Pole sport en Jujuy.

Pole sport en Jujuy.

La posibilidad de viajar a un mundial en México quedó descartada por cuestiones económicas, a pesar de la preparación realizada. Sin embargo, las competencias nacionales permitieron mostrar el nivel de las representantes jujeñas. Durante la entrevista destacaron que Vanesa consiguió un tercer puesto en un certamen argentino representando al NOA.

Buscan sumar deportistas para representar a Jujuy

Uno de los objetivos de las atletas es incorporar más participantes y consolidar un equipo provincial. “Yo soy la que siempre está motivando a todo el mundo que tenemos que ir a competir, vamos a competir, vamos a competir, porque uno sale a competir por Jujuy”, expresó.

También remarcaron que otras provincias suelen presentarse con delegaciones numerosas, mientras que las representantes jujeñas deben afrontar mayores dificultades para trasladarse y competir.

“Yo tengo mi cuenta que es krash.pole y a todo el que quiera sumarse a armar el equipo de Jujuy, que quiera ir a entrenar, sería un gustazo poder armar un equipo fuerte”, señaló Vanesa al invitar a nuevas personas a conocer la disciplina y sumarse a los entrenamientos.

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