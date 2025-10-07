martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 08:26
Fútbol.

Programaron las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Quedaron definidas las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol en femenino y masculino.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña&nbsp;

Liga Jujeña 

Día, horario y cruces de las semifinales de la Liga Jujeña de Fútbol

Viernes 10 de octubre

Talleres de Perico vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 19:00

Malvinas vs Cuyaya
La Tablada
Masculino a las 21:00

futbol liga jujeña

Sábado 11 de octubre

Palermo vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Femenino a las 19:00

Nieva vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Masculino a las 21:00

