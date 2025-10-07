Programaron las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Arranca la etapa final del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol, y tras la reunión del Consejo Directivo, quedaron programadas las semifinales de primera división en femenino y masculino.
Día, horario y cruces de las semifinales de la Liga Jujeña de Fútbol
Viernes 10 de octubre
Talleres de Perico vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 19:00
Malvinas vs Cuyaya
La Tablada
Masculino a las 21:00
Sábado 11 de octubre
Palermo vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Femenino a las 19:00
Nieva vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Masculino a las 21:00
