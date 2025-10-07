Programaron las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Arranca la etapa final del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol , y tras la reunión del Consejo Directivo, quedaron programadas las semifinales de primera división en femenino y masculino.

Talleres de Perico vs Gorriti La Tablada Femenino a las 19:00

Malvinas vs Cuyaya La Tablada Masculino a las 21:00

Nieva vs Gimnasia de Jujuy La Tablada Masculino a las 21:00

Palermo vs Gimnasia de Jujuy La Tablada Femenino a las 19:00

