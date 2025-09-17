miércoles 17 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de septiembre de 2025 - 17:58
Champions League

PSG fue imparable y goleó 4 a 0

Todo lo que dejó el duelo entre PSG y Atalanta: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Champions.

PSG vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
BsAs (DataFactory)
PSG fue imparable y goleó 4 a 0
BsAs (DataFactory)

Este miércoles, PSG desplegó un juego ofensivo y eficaz en el arco rival, que le permitió superar a Atalanta por 4 a 0 en la fecha 1. El efectivo desempeño del equipo de Luis Enrique quedó patente en el marcador final. A partir del minuto 2 del primer tiempo, con una anotación de jugada, Marquinhos inició la goleada, seguido de dos disparos de Khvicha Kvaratskhelia (38' de la primera etapa) y de Nuno Mendes (5' de la segunda mitad). Finalmente, Gonçalo Ramos se apoderó del balón para definir el 4 a 0 con un remate, en el minuto 45 del segundo tiempo.

Lee además
en vivo: atletico de madrid sigue perdiendo frente a liverpool

EN VIVO: Atlético de Madrid sigue perdiendo frente a Liverpool
inter supero a ajax con dos tantos de marcus thuram

Inter superó a Ajax con dos tantos de Marcus Thuram

Marquinhos hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 2 de la primera etapa. Después de recibir una asistencia de Fabián Ruiz, el defensor la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

El delantero de PSG Bradley Barcola desperdició la posibilidad de aumentar la ventaja después de malograr un penal en el minuto 43 del primer tiempo.

Marquinhos fue la figura del partido. El zaguero de PSG fue importante por anotar 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Achraf Hakimi. El zaguero de PSG fue importante al ganar 2 pelotas.

El director técnico de PSG, Luis Enrique, planteó una estrategia 4-3-3 con Lucas Chevalier en el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la línea defensiva; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en el medio; y Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu y Bradley Barcola en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Ivan Juric se pararon con un esquema 3-5-2 con Marco Carnesecchi bajo los tres palos; Odilon Kossounou, Isak Hien y Berat Djimsiti en defensa; Raoul Bellanova, Yunus Musah, Marten de Roon, Lorenzo Bernasconi y Mario Pasalic en la mitad de cancha; y Charles De Ketelaere y Daniel Maldini en la delantera.

El árbitro Sandro Schärer fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha PSG visitará a Barcelona y Atalanta jugará de local frente a Club Brugge en el estadio Gewiss Stadium.

Cambios en PSG
  • 54' 2T - Salieron Fabián Ruiz por Warren Zaire Emery y Senny Mayulu por Lee Kangin
  • 57' 2T - Salió João Neves por Gonçalo Ramos
  • 74' 2T - Salieron Nuno Mendes por Ilya Zabarnyi, Berat Djimsiti por Giorgio Scalvini, Khvicha Kvaratskhelia por Ibrahim Mbaye y Yunus Musah por Marco Brescianini
Cambios en Atalanta
  • 45' 2T - Salieron Daniel Maldini por Nikola Krstovic y Charles De Ketelaere por Lazar Samardzic
  • 84' 2T - Salió Giorgio Scalvini por Honest Ahanor
Amonestado en Atalanta:
  • 42' 1T Yunus Musah (Conducta antideportiva)

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Atlético de Madrid sigue perdiendo frente a Liverpool

Inter superó a Ajax con dos tantos de Marcus Thuram

EN VIVO: Bayern Múnich es superior a Chelsea y lo vence por 2-1

Con doblete de Youssoupha Mbodji, Slavia Praga sacó el empate ante FK Bodo/Glimt

Olympiacos y Pafos igualaron sin goles en el marcador

Lo que se lee ahora
Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

El duro mensaje del capitán de Gimnasia de Jujuy: "El que dude que se baje"

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas
EN VIVO.

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy
Todo listo.

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Audiencia clave.

La justicia imputará a Matías Jurado por dos nuevos homicidios

Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo)
Ciudad Cultural.

FNE 2025: este miércoles se hace el desfile Bienvenida Primavera

Hoy se celebra el Día del Profesor.
Efemérides.

Hoy es el Día del Profesor: las mejores 25 frases para enviar por WhatsApp

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel