PSG informó la salida de Mauricio Pochettino

El acuerdo entre el PSG y Pochettino los vinculaba hasta junio de 2023, por lo que las dos partes tenían que lograr hallar un punto común.

Los dirigentes parisinos presionaron en las negociaciones para ver a la baja las indemnizaciones determinadas para la salida del técnico, que por su lado no ha visto motivos suficientes para hacerle un favor al club que le solicitó que se haga a un costado el pasado 10 de junio.

Siguiendo al medio francés L'Équipe, el punto intermedio fue un sobre con diez millones de euros para el entrenador y su equipo, para cubrir los salarios correspondientes a la temporada 2022-2023.

Números positivos pero sin Champions

En su etapa como técnico del PSG, Pochettino estuvo al frente del equipo en 84 partidos, con 55 triunfos, 15 empates y 14 derrotas (71% de los puntos ganados). A su vez, festejó 186 goles a favor y recibióo 78 en contra. En ese período obtuvo tres títulos: la Liga, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones. Pero lo terminaron sacando de su puesto por no conseguir la tan ansiada Champions League.

Los técnicos sin suerte desde el arribo de los dueños qataríes

Pochettino se ha transformado en el sexto entrenador contratado por el París SG desde el arribo al club francés del fondo catarí QSI en 2011. Ninguno de ellos ha conseguido la misión que se les impuso: conquistar la primera Liga de Campeones del PSG.

Pochettino llegó en enero de 2021, perdió el título de campeón de la Ligue 1 en beneficio del Lille de Christophe Galtier antes de conquistarlo la pasada temporada. En la Champions llegó a jugar una semifinal (2-1, 2-0 contra el Manchester City) y tuvo un duro golpe este año en octavos de final frente al Real Madrid (1-0, 1-3).

Thomas Tuchel: después de brillar en Dortmund, el alemán arribó con 44 años al banco del equipo francés, y logró coronarse en dos oportunidades como campeón de Ligue 1 con un juego vistoso y colocó al PSG en su primera final de Champions, que terminó levantando el Bayern de Múnich (1-0), pero fue sacado del puesto justo en la previa de las Navidades de 2020.

Unai Emery: fue el único técnico en no haber sido apartado de su cargo, sino que no se le renovó el contrato al finalizar el período pactado (dos años). Su desempeño en el club quedó marcado por la humillante remontada padecida frente al FC Barcelona (4-0, 1-6), en octavos de final de la Champions, y también no obtuvo buenos resultados en la liga francesa de 2017 contra el Mónaco de Kylian Mbappé.

Laurent Blanc: en tres años, lo único que no pudo conquistar fue un título nacional, la Copa de Francia 2014. El resto de los torneos disputados terminaron siendo conquistados por el PSG. Pero en Champions no pasó de los cuartos de final en sus tres tentativas, y fue apartado pocos días después de la prolongación de su contrato.

Carlo Ancelotti: arribó el 30 de diciembre de 2011. Fue el primer técnico seleccionado por los qataríes. Inició con un segundo puesto en liga antes de obtener el título al año siguiente, el primero de la 'nueva era', y el tercero del club tras los de 1986 y 1994. En Champions quedó afuera frente al FC Barcelona en cuartos (2-2, 1-1). Luego de un año y medio Ancelotti y el PSG no siguieron por el mismo camino.

Antoine Kombouaré: Dirigía el equipo desde 2009, pero el técnico francés no pudo ganarse la confianza de los nuevos propietarios a pesar de que lideraba la Ligue 1 a finales de 2011. Pero los qataríes se inclinaron por el impactante curriculum de Ancelotti. Kombouaré logró conquistar una Copa de Francia con el PSG antes de la llegada de QSI.