Qué dijo Neymar Jr luego de su baja en el encuentro Argentina – Brasil

La Confederación Brasileña de Fútbol (CFB) confirmó de forma oficial que Neymar Jr no integrará la lista de convocados de la selección de cara a la fecha FIFA. De esta manera, el futbolista del Santos no estará presente en los enfrentamientos contra Argentina y Colombia en la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas que iban a marcar su retorno al elenco nacional tras su extensa recuperación. El ex Barcelona no es la única ausencia de peso, ya que también fueron dados de baja el defensor Danilo y el arquero Ederson Moraes.