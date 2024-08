Qué es el hiperandrogenismo, la condición por la que Imane Khelif es señalada en los JJOO. 

Esto provoca diversos síntomas posibles, como mayor presencia de pelo en zonas del cuerpo poco usuales para las mujeres, alopecia, mayor predisposición a padecer enfermedades cardiovasculares, y también un desarrollo muscular masculino.

Esto último fue lo que provocó el escándalo con la argelina Imane Khelif, a quien se la empezó a tratar de hombre, o de mujer trans, cuando se trata de una mujer que nació con esta condición.

image.png

El tratamiento principal del hiperandrogenismo es el farmacológico, que puede ser a través de antiandrógenos o anticonceptivos, aunque existen tratamientos con corticoides orales. También hay tratamientos mediante depilación láser del hirsutismo. Todo depende del tipo de hiperandrogenismo en cuestión.

Los andrógenos en la mujer se producen principalmente en los ovarios y las glándulas suprarrenales. En función del tipo de andrógeno que se encuentre en mayor concentración y de la sintomatología, se puede establecer el posible origen de la enfermedad, así como su diagnóstico y tratamiento.

En 2023, Khelif había sido desclasificada después de no pasar un análisis de elegibilidad de género.

Qué pasó entre la boxeadora argelina y la italiana

El combate comenzó con un fuerte golpe de derecha de Khelif que dañó el casco de Carini, llevando a la rápida retirada de la boxeadora italiana, quien mostró frustración a su equipo.

Superada por las emociones, Carini se negó a saludar a Khelif luego de que se diera a conocer el fallo y se puso a llorar en el cuadrilátero antes de bajar.

Ya un poco más tranquila, pero aún con algunas lágrimas, Carini aseguró que abandonó la pelea como consecuencia del intenso dolor en la nariz luego de recibir los primeros golpes.

La italiana declaró que “nunca en mi vida me habían golpeado tan fuerte. Me rompe el corazón porque soy una peleadora. Mi papá me enseñó a ser una guerrera. Siempre he subido al ring con honor y siempre he sido leal a mi país. Y esta vez no pude porque no podía seguir”.

Y agregó que “sentí mucho dolor en la nariz, y con la madurez de una boxeadora, dije ‘hasta aquí llegué', porque no quería y no podía terminar la pelea”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.