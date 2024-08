Juegos Olímpicos: boxeadora abandonó contra una rival que no superó las pruebas de género

Carini, de 25 años, se retiró después de recibir dos golpes en la nariz que, según sus declaraciones a La Gazzetta dello Sport, le impidieron respirar correctamente. "Subí al ring e intenté luchar. Quería ganar. Recibí dos golpes en la nariz y ya no respiraba, me dolía mucho", explicó. Luego, se dirigió a su entrenador, Emanuele Renzini, y le manifestó: "Me dolió muchísimo, no quiero seguir".