Recopa de Campeones: todos los detalles del nuevo torneo del fútbol argentino. 

El calendario del fútbol argentino tendrá una nueva competencia a partir de 2027. Se trata de la Recopa de Campeones , un torneo triangular que reunirá a los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, en una temporada que contará con ocho títulos oficiales en juego.

El fútbol argentino tendrá un nuevo torneo desde 2027 . El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, presidido por Claudio Tapia, aprobó la creación de la Recopa de Campeones , una competencia que otorgará un título oficial y contará con un formato triangular .

La Recopa de Campeones tendrá como participantes a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional . Con la incorporación de este certamen, serán ocho los títulos que estarán en disputa durante cada temporada , ya que también se contabilizarán el Apertura, el Clausura, la Tabla Anual y el Trofeo de Campeones .

El nuevo torneo tendrá además un mecanismo definido para evitar que un mismo equipo ocupe más de una plaza. Si el campeón de la Copa Argentina también gana la Supercopa Argentina , será reemplazado por el subcampeón de la Supercopa Argentina .

Si el vencedor de la Supercopa Internacional coincide con alguno de los otros campeones, ingresará el subcampeón de la Supercopa Internacional. Y si aún quedara una plaza en manos de un equipo repetido, será ocupada por el subcampeón de la Copa Argentina.

El primer partido enfrentará al campeón de la Supercopa Argentina contra el campeón de la Supercopa Internacional. Luego, en el segundo encuentro, el campeón de la Copa Argentina se medirá ante el equipo que haya perdido el primer partido. Finalmente, el tercer partido será entre el campeón de la Copa Argentina y el ganador del duelo inaugural.

Los estadios en los que se disputarán los tres encuentros serán designados por la AFA. Además, en caso de que alguno de los partidos termine igualado durante los 90 minutos reglamentarios, el ganador se definirá mediante penales.

El sistema de puntuación también tendrá una particularidad. El equipo que consiga una victoria durante los 90 minutos sumará tres puntos, mientras que, si el encuentro se define desde los doce pasos, el vencedor obtendrá dos puntos y el perdedor se quedará con uno. De esta manera, la tabla final del triangular determinará al campeón de la Recopa de Campeones.

Cómo se definirá la Recopa de Campeones

En caso de que dos o más equipos terminen igualados en puntos una vez disputados los tres partidos de la Recopa de Campeones, el reglamento establece una serie de criterios de desempate. La definición tendrá en cuenta, en primer lugar, los resultados obtenidos durante los 90 minutos reglamentarios.

El primer criterio será la diferencia de gol en los 90 minutos de los dos partidos disputados por cada equipo. Si la igualdad persiste, se tendrá en cuenta la cantidad de goles a favor convertidos durante los 90 minutos. Como tercer criterio, se considerarán los menos goles recibidos en los 90 minutos de esos encuentros.

Si todavía no hubiera un equipo que pueda sacar ventaja, se recurrirá al Fair Play. Cada participante comenzará con 30 puntos a favor y sufrirá descuentos de acuerdo con las sanciones recibidas durante el triangular. Por cada jugador amonestado se restará un punto, mientras que cada expulsión implicará una quita de dos puntos.

Además, las sanciones a los integrantes del cuerpo técnico o médico también serán contempladas. Cada amonestación significará un descuento de 1,5 puntos, mientras que una expulsión restará tres puntos. De esta manera, el equipo que conserve el mayor puntaje de Fair Play tendrá ventaja en el desempate.