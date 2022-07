La situación de la búsqueda del nuevo entrenador fue lo que terminó por colmar la paciencia del Rolfi, quien esta mañana comunicó su decisión de dejar su cargo de mánager deportivo.

Graf también puso en duda su continuidad

El técnico interino que había ocupado el puesto que había dejado vacante Dominguez no está seguro de seguir en el club, al que llegó de la mano del Rolfi Montenegro. La salida del mánager podría terminar desembocando también en que el Rojo se quede sin DT.

image.png

Montenegro,criticado por Falcioni y Bochini

En las últimas horas, Falcioni decidió romper el silencio y habló a su salida del Rojo:"Había un manager (Daniel Montenegro) que me pareció muy correcto, no en las formas, sí en la decisión. Las formas hacia mí no fueron las correctas, se lo hice saber en el momento adecuado. Me llamaban los técnicos con los cual estaba hablando a decirme: 'Julio, ¿Te vas? Porque me llamó tal persona'", reveló Falcioni sobre su salida en diálogo con ESPN. Y concluyó: "Lo puedo decir públicamente porque se lo dije a él, face to face".

Pero esta razón no fue todo porque el Bochini, máximo ídolo de la institución, también le pegó al Rolfi: "El trabajo del Rolfi no fue bueno, ni dio el resultado que la gente esperaba. Trajo a un técnico que se fue antes de tiempo porque vio que no pudo mejorar al equipo. Su continuidad la tienen que decidir los nuevos dirigentes. Falcioni pudo haber seguido, no sé si se apuró".

