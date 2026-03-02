lunes 02 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 23:21
Liga Profesional

EN VIVO: En el segundo tiempo, Independiente Riv. (M) y River Plate buscan destrabar el empate 1-1

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8
BsAs (DataFactory)

Indep.Mza. y el Millonario volvieron a la cancha para el complemento, en busca del gol que marque la diferencia.

Lee además
en vivo: con dos anotaciones, banfield vence a aldosivi

EN VIVO: Con dos anotaciones, Banfield vence a Aldosivi
a velez no le sobro nada, pero vencio a estudiantes por 1 a 0

A Vélez no le sobró nada, pero venció a Estudiantes por 1 a 0

Las estadísticas del encuentro entre Independiente Riv. (M) y River Plate del Apertura:

  • Posesión: Independiente Riv. (M) (70%) VS River Plate (30%)
  • Tiros al arco: Independiente Riv. (M) (5) VS River Plate (5)
  • Fouls cometidos: Independiente Riv. (M) (12) VS River Plate (9)
  • Pases Correctos: Independiente Riv. (M) (132) VS River Plate (480)
  • Pases Incorrectos: Independiente Riv. (M) (66) VS River Plate (94)
  • Recuperaciones: Independiente Riv. (M) (16) VS River Plate (13)
  • Tarjetas Amarillas: Independiente Riv. (M) (0) VS River Plate (3)
Así llegan Independiente Riv. (M) y River Plate

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) sacó un empate por 1 en su visita a Racing Club. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura

River Plate viene de derrotar a Banfield con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 4 goles y le han convertido 7 en su arco.

El árbitro Facundo Tello Figueroa fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Independiente Riv. (M) hoy

El estratega Alfredo Berti apostó por una formación 5-3-2 con Nicolás Bolcato bajo los tres palos; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi en la zaga; Gonzalo Ríos, José Florentín y Matías Fernandez en el medio; y Fabrizio Sartori y Sebastián Villa como atacantes.

Formación de River Plate hoy

Por su parte, el entrenador Marcelo Escudero planteó un esquema táctico 4-5-1 con Santiago Beltrán en la portería; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña en la línea defensiva; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Tomás Galván en el mediocampo; y Joaquín Freitas en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Con dos anotaciones, Banfield vence a Aldosivi

A Vélez no le sobró nada, pero venció a Estudiantes por 1 a 0

Dep. Riestra y Platense empataron sin goles

Gimnasia (Mendoza) vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Lo que se lee ahora
fue una pina en el estomago dijo el jefe del equipo de jujuy basquet luego de la derrota video
Deportes.

"Fue una piña en el estómago" dijo el jefe del equipo de Jujuy Basquet luego de la derrota

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Lugar donde ocurrió el hecho. video
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Primer día de clases. Alumnos de 3er grado Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti video
Jujuy.

¡Primer día de clases! Emoción y movimiento en las escuelas jujeñas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel