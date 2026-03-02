EN VIVO: En el segundo tiempo, Independiente Riv. (M) y River Plate buscan destrabar el empate 1-1

BsAs (DataFactory)

Indep.Mza. y el Millonario volvieron a la cancha para el complemento, en busca del gol que marque la diferencia.

Las estadísticas del encuentro entre Independiente Riv. (M) y River Plate del Apertura: Posesión: Independiente Riv. (M) (70%) VS River Plate (30%)

(70%) VS (30%) Tiros al arco: Independiente Riv. (M) (5) VS River Plate (5)

(5) VS (5) Fouls cometidos: Independiente Riv. (M) (12) VS River Plate (9)

(12) VS (9) Pases Correctos: Independiente Riv. (M) (132) VS River Plate (480)

(132) VS (480) Pases Incorrectos: Independiente Riv. (M) (66) VS River Plate (94)

(66) VS (94) Recuperaciones: Independiente Riv. (M) (16) VS River Plate (13)

(16) VS (13) Tarjetas Amarillas: Independiente Riv. (M) (0) VS River Plate (3) Así llegan Independiente Riv. (M) y River Plate El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) sacó un empate por 1 en su visita a Racing Club. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura River Plate viene de derrotar a Banfield con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 4 goles y le han convertido 7 en su arco.

El árbitro Facundo Tello Figueroa fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego. Formación de Independiente Riv. (M) hoy El estratega Alfredo Berti apostó por una formación 5-3-2 con Nicolás Bolcato bajo los tres palos; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi en la zaga; Gonzalo Ríos, José Florentín y Matías Fernandez en el medio; y Fabrizio Sartori y Sebastián Villa como atacantes. Formación de River Plate hoy Por su parte, el entrenador Marcelo Escudero planteó un esquema táctico 4-5-1 con Santiago Beltrán en la portería; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña en la línea defensiva; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Tomás Galván en el mediocampo; y Joaquín Freitas en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

