EN VIVO: En el segundo tiempo, Independiente Riv. (M) y River Plate buscan destrabar el empate 1-1

Indep.Mza. y el Millonario volvieron a la cancha para el complemento, en busca del gol que marque la diferencia.
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Independiente Riv. (M) sacó un empate por 1 en su visita a Racing Club. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.
River Plate viene de derrotar a Banfield con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 4 goles y le han convertido 7 en su arco.
El árbitro Facundo Tello Figueroa fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
El estratega Alfredo Berti apostó por una formación 5-3-2 con Nicolás Bolcato bajo los tres palos; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi en la zaga; Gonzalo Ríos, José Florentín y Matías Fernandez en el medio; y Fabrizio Sartori y Sebastián Villa como atacantes.
Por su parte, el entrenador Marcelo Escudero planteó un esquema táctico 4-5-1 con Santiago Beltrán en la portería; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña en la línea defensiva; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Tomás Galván en el mediocampo; y Joaquín Freitas en la delantera.
