Ricardo Gareca será el nuevo técnico de Vélez

El Tigre Gareca dará así comienzo a su segunda etapa como técnico del club de Liniers y, así, se cumplirá el deseo de los hinchas, que no paraban de pedir su regreso.

image.png

Cabe destacar que no tendrá una tarea fácil. Vélez no está pasando su mejor momento. En los primeros cinco partidos del vigente torneo solo sumó 5 puntos, de la mano de un triunfo, dos empates y dos derrotas. A su vez, no solo hay que tener en cuenta este irregular inicio en la competición, sino que también el semestre pasado, si bien el club llegó a las semifinales de Copa Libertadores, terminó en el puesto número 16.