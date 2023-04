Con Rodrigo Soria, Ciudad Vóley busca el título de la Liga Nacional

Ciudad 3-0 Policial | Liga de Vóleibol Argentina 2022/23 - Semifinal - Partido 2

Rodrigo Soria y sus comienzos en Jujuy

En olimpiadas barriales, la Fundación Jujuy Vóley lo vio y lo reclutó. “Me vieron jugar y me invitaron a entrenar. Acepté la idea de ir a probar, me gustó y me quedé”, relató tiempo atrás. Su crecimiento fue grande y formó parte de la A2 2018 y 2019 en las que Fundación Jujuy Vóley fue campeón y subcampeón.

“Crecí tanto en lo deportivo como en lo personal, me marcó mucho esta A2 en Jujuy”. De allí Soria pasó en el 2019 a Ciudad. Ese año el nuevo técnico de la Selección Menor, Pablo Rico, los citó para iniciar los trabajos de cara al Mundial de Túnez.

¿Cuándo se juegan las finales?

UPCN San Juan y Ciudad comenzarán el próximo viernes, con localía de este último y ventaja en ese rubro si son necesarios los cinco partidos programados para la definición del torneo, la serie final de la edición 2022-2023 de la Liga de Vóleibol Argentina.

La serie definitoria se iniciará desde las 22, mientras el segundo cotejo tendrá lugar el domingo 16 desde las 13.45 en el mismo escenario, y posteriormente estos enfrentamientos se mudarán a San Juan. Una vez allí, en el polideportivo Aldo Cantoni habrá un tercer cruce el viernes 21 del corriente a partir de las 22, y en el mismo lugar, en caso de hacer falta, habrá cuarto partido el domingo 23 desde las 13.40.

Finalmente, si es necesario, habrá un desempate porque esta serie es al mejor de cinco enfrentamientos, la misma volverá a la Ciudad de Buenos Aires el jueves 27 de abril a partir de las 21.10. Estas definiciones contarán con la televisación de TyC Sports.