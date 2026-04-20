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20 de abril de 2026 - 21:28
Liga Profesional

San Lorenzo y Vélez terminaron sin goles

Todo lo que dejó el duelo entre San Lorenzo y Vélez: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

San Lorenzo vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
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San Lorenzo y Vélez terminaron sin goles
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El Ciclón y el Fortín no pasaron del empate y acabaron igualados sin goles en su encuentro por la fecha 15 del Apertura.

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El mejor jugador del partido fue Álvaro Montero. El portero de Vélez se lució al atajar 6 disparos y dar 6 pases correctos.

Manuel Insaurralde fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de San Lorenzo fue preciso con 48 pases efectivos y robó 4 pelotas.

El técnico de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, propuso una formación 3-5-2 con Orlando Gill en el arco; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña y Lautaro Montenegro en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis y Matías Reali en el medio; y Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi en el ataque.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Álvaro Montero bajo los tres palos; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en defensa; Tobías Andrada, Lucas Robertone, Matías Pellegrini, Diego Valdés y Manuel Lanzini en la mitad de cancha; y Florián Monzón en la delantera.

Leandro Rey Hilfer fue el árbitro que dirigió el partido en el Nuevo Gasómetro.

El próximo partido de el Ciclón en el campeonato será como visitante ante Platense, mientras que el Fortín recibirá a Unión.

Cambios en San Lorenzo
  • 63' 2T - Salieron Facundo Gulli por Francisco Perruzzi y Alexis Cuello por Luciano Vietto
  • 73' 2T - Salió Matías Reali por Nahuel Barrios
  • 84' 2T - Salieron Rodrigo Auzmendi por Diego Herazo y Mathías De Ritis por Agustín Ladstatter
Amonestados en San Lorenzo:
  • 11' 2T Facundo Gulli (Conducta antideportiva) y 20' 2T Lautaro Montenegro (Conducta antideportiva)

Cambios en Vélez
  • 70' 2T - Salió Lisandro Magallán por Aarón Quirós
  • 78' 2T - Salieron Florián Monzón por Dilan Godoy y Manuel Lanzini por Rodrigo Aliendro
Amonestado en Vélez:
  • 18' 1T Lisandro Magallán (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)

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