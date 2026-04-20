lunes 20 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de abril de 2026 - 18:44
Liga Profesional

EN VIVO: Central Córdoba (SE) supera con comodidad a Platense por 3 a 1

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Central Córdoba (SE) vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Un nuevo gol para el Ferroviario le da mayor ventaja a los locales frente a El Calamar. El marcador está 3 - 1 y los tantos de la victoria son de Alejandro Maciel (23' 1T), Fernando Martínez (35' 1T) y Ezequiel Naya (4' 2T).

Lee además
en vivo: banfield e independiente riv. (m) empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

EN VIVO: Banfield e Independiente Riv. (M) empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo
no hubo goles en el empate entre barracas central y belgrano

No hubo goles en el empate entre Barracas Central y Belgrano

Las estadísticas del encuentro entre Central Córdoba (SE) y Platense del Apertura:

  • Tiros al arco: Central Córdoba (SE) (3) VS Platense (4)
  • Fouls cometidos: Central Córdoba (SE) (10) VS Platense (6)
  • Pases Correctos: Central Córdoba (SE) (2) VS Platense (0)
  • Tarjetas Amarillas: Central Córdoba (SE) (3) VS Platense (1)
  • Tiros Libres: Central Córdoba (SE) (0) VS Platense (4)
Así llegan Central Córdoba (SE) y Platense

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Vélez. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

Platense obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Gimnasia (Mendoza). De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

El árbitro Sebastián Zunino fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Central Córdoba (SE) hoy

El estratega Lucas Pusineri apostó por una formación 4-3-3 con Alan Aguerre bajo los tres palos; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro y Agustín Quiroga en la zaga; Lucas González, Matías Vera y Tiago Cravero en el medio; y Michael Santos, Ezequiel Naya y Diego Barrera como atacantes.

Formación de Platense hoy

Por su parte, el entrenador Walter Zunino planteó un esquema táctico 4-5-1 con Matías Borgogno en la portería; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Tomás Silva en la línea defensiva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Nicolás Retamar y Franco Zapiola en el mediocampo; y Gonzalo Lencina en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Banfield e Independiente Riv. (M) empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

No hubo goles en el empate entre Barracas Central y Belgrano

Defensa y Justicia vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Se enfrentan Gimnasia (Mendoza) y Lanús por la fecha 15

Huracán se enfrentará a Tigre por la fecha 15

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy marcó un récord en la Primera Nacional video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy hizo historia: hace cuántos años un equipo no hacía 6 goles en la Primera Nacional

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Hacen controles en colegios y se registraron más amenazas de tiroteo video
Jujuy.

Una escuela de Jujuy prohibió celulares, auriculares y relojes tras las amenazas

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina
Espectáculos.

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón video
Mundo.

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón

Jujuy regula el uso de celulares en escuelas: qué cambia desde el lunes video
Educación.

Jujuy regula el uso de celulares en escuelas: qué cambia desde el lunes

Hernán Pellerano quedó conforme con el rendimiento del equipo en el campo de juego
Deportes.

Hernán Pellerano: "este es el piso que debemos tener de acá en adelante"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel