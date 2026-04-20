EN VIVO: Central Córdoba (SE) supera con comodidad a Platense por 3 a 1

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Un nuevo gol para el Ferroviario le da mayor ventaja a los locales frente a El Calamar. El marcador está 3 - 1 y los tantos de la victoria son de Alejandro Maciel (23' 1T), Fernando Martínez (35' 1T) y Ezequiel Naya (4' 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Central Córdoba (SE) y Platense del Apertura: Tiros al arco: Central Córdoba (SE) (3) VS Platense (4)

(3) VS (4) Fouls cometidos: Central Córdoba (SE) (10) VS Platense (6)

(10) VS (6) Pases Correctos: Central Córdoba (SE) (2) VS Platense (0)

(2) VS (0) Tarjetas Amarillas: Central Córdoba (SE) (3) VS Platense (1)

(3) VS (1) Tiros Libres: Central Córdoba (SE) (0) VS Platense (4) Así llegan Central Córdoba (SE) y Platense Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura Central Córdoba (SE) sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Vélez. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura Platense obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Gimnasia (Mendoza). De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

El árbitro Sebastián Zunino fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego. Formación de Central Córdoba (SE) hoy El estratega Lucas Pusineri apostó por una formación 4-3-3 con Alan Aguerre bajo los tres palos; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro y Agustín Quiroga en la zaga; Lucas González, Matías Vera y Tiago Cravero en el medio; y Michael Santos, Ezequiel Naya y Diego Barrera como atacantes. Formación de Platense hoy Por su parte, el entrenador Walter Zunino planteó un esquema táctico 4-5-1 con Matías Borgogno en la portería; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Tomás Silva en la línea defensiva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Nicolás Retamar y Franco Zapiola en el mediocampo; y Gonzalo Lencina en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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