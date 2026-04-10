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10 de abril de 2026 - 01:04
Copa Libertadores

Santa Fe y Peñarol empataron 1 a 1

Todo lo que dejó el duelo entre Santa Fe y Peñarol: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

Santa Fe vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores
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Santa Fe y Peñarol empataron 1 a 1
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El Cardenal y Peñarol firmaron tablas (1 - 1) este jueves, en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo E.

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A pesar de comenzar en desventaja con un gol de Emanuel Olivera al minuto 19 del primer tiempo, Peñarol consiguió empatar el partido con un gol ejecutado por Matías Arezo en el minuto 13 de la segunda etapa.

La figura del partido fue Omar Fernández. El delantero de Santa Fe mostró su mejor nivel acertar 82 pases correctos.

Matías Arezo fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Peñarol mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 9 pases correctos.

El estratega de Santa Fe, Pablo Repetto, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Andrés Mosquera en el arco; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Christian Mafla en la línea defensiva; Yilmar Velásquez, Daniel Torres y Jhojan Torres en el medio; y Luis Palacios, Hugo Rodallega y Omar Fernández en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Diego Aguirre salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Sebastián Britos bajo los tres palos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera en defensa; Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Angulo, Leonardo Fernández y Nicolás Fernández en la mitad de cancha; y Matías Arezo en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Campín fue Jesús Valenzuela Sáez.

Para la siguiente fecha, el Cardenal actuará de visitante frente a Corinthians, mientras que Peñarol recibirá a Platense.

Cambios en Santa Fe
  • 17' 1T - Salió Yilmar Velásquez por Maximiliano Lovera
  • 42' 1T - Salió Maximiliano Lovera por Alexis Zapata
  • 45' 2T - Salieron Andrés Mosquera por Weimar Asprilla y Daniel Torres por Kilian Toscano
  • 87' 2T - Salió Omar Fernández por Franco Fagúndez
Amonestados en Santa Fe:
  • 27' 1T Víctor Moreno (Conducta antideportiva), 49' 1T Daniel Torres (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 6' 2T Luis Palacios (Discutir con un rival) y 8' 2T Jhojan Torres (Conducta antideportiva)

Cambios en Peñarol
  • 60' 2T - Salió Nicolás Fernández por Eduardo Darias
  • 69' 2T - Salieron Luis Angulo por Gastón Togni y Matías Arezo por Facundo Batista
  • 75' 2T - Salió Mauricio Lemos por Leandro Umpierrez
Amonestado en Peñarol:
  • 6' 2T Lucas Ferreira (Discutir con un rival)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)

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