domingo 08 de marzo de 2026

8 de marzo de 2026 - 08:26
Liga Profesional

Sarmiento y Racing Club se miden por la fecha 10

Palpitamos la previa del choque entre Sarmiento y Racing Club. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Sarmiento vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Sarmiento y Racing Club, por la fecha 10 del Apertura, se jugará el próximo martes 10 de marzo, a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Racing Club
Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento tiene pendiente su enfrentamiento con Belgrano que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

Racing Club tiene pendiente su enfrentamiento con Huracán que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 24 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue Sarmiento quien ganó 1 a 0.

Nazareno Arasa es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Racing Club: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs River Plate: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Aldosivi: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Sarmiento: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Belgrano: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Horario Sarmiento y Racing Club, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

