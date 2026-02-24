Sarmiento y Unión se encuentran en la fecha 7

Sarmiento recibe el próximo jueves 26 de febrero a Unión por la fecha 7 del Apertura, a partir de las 17:15 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Sarmiento cayó 0 a 1 ante Estudiantes en el Jorge Luis Hirschi. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Unión llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Aldosivi. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 3 en su arco.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Sarmiento ha mantenido una racha impresionante en el estadio Eva Perón, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo. A Unión le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Sarmiento fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Daniel Zamora.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura

Fecha 8: vs Estudiantes (RC): 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Belgrano: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Racing Club: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs River Plate: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Aldosivi: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura

Fecha 8: vs Instituto: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Talleres: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Independiente: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Boca Juniors: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Horario Sarmiento y Unión, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas

Colombia y Perú: 15:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas

Venezuela: 16:15 horas

