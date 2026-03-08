domingo 08 de marzo de 2026

8 de marzo de 2026 - 06:51
Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Sporting Cristal y Carabobo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Sporting Cristal vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Sp. Cristal llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a la Fase de Grupos, mientras que Carabobo no querrá perder su oportunidad cuando este miércoles 11 de marzo se enfrenten en el Coloso Victoriano. El partido por la llave 3 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:00 (hora Argentina).

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de marzo, en Tercera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue Sporting Cristal quien ganó 0 a 1.

Horario Sporting Cristal y Carabobo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

