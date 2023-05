En una entrevista con TyC Sports rompió el silencio ante el escándalo del partido: "Mirando todos los videos y toda la locura que fue, estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad".

https://twitter.com/FerRomeroCarp/status/1655395669400485889 Le grita el gol en la cara y cuando lo vienen a apurar les grita el gol a todos. Palavecino tiene los huevos que no tiene todo Boca. pic.twitter.com/CLYvFhUsk8 — RF (@FerRomeroCarp) May 8, 2023

"Cuando me cayó la ficha en el vestuario, me tocó ver los festejos desde el vestuario porque no podía salir por la expulsión, ahí dije: '¿Para qué? Me estoy perdiendo algo que es único'. Los partidos son únicos y más cuando ganas esta clase de partidos con tu gente. Estoy arrepentido, pero contento por el partido que hizo el equipo", dijo.

Cuáles son las sanciones que podría recibir

En el tumulto identificaron al delantero de Boca Luis Vázquez, Marcos Rojo y el volante riverplatense Agustín Palavecino quienes están siendo investigados por incitar al desorden.

Según el artículo 119, quienes cometen esta falta en un espectáculo masivo de carácter artístico o deportivo deben ser sancionados con una multa económica o arresto, de 5 a 30 días. La sanción también se aumenta al doble si la provoca algún futbolista, como en este caso.

Quien incita al desorden, con motivo o en ocasión de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con multa de diez mil ($ 10.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos o arresto de cinco (5) a treinta (30) días.

La sanción se eleva al doble cuando la acción la realiza un deportista, dirigente o se utiliza un medio de comunicación masiva.