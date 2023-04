Juicio a Villa: declaró su representante y hubo una sorpresiva presencia

Durante la tercera jornada del juicio, el exfutbolista y representante Rodrigo Sebastián Riep declaró ante la jueza Claudia Dávalos, siendo convocado por la defensa de Villa. Riep afirmó que el día 27 de abril del 2020 , fecha en que la expareja de Villa alega haber sido agredida , en realidad Cortes estaba muy nerviosa porque el jugador no podía abandonar la vivienda debido a que ella no se lo permitía.

Por otro lado, Riep también comentó que cuando la expareja de Villa lo acusó por violencia de género en las redes sociales, el jugador lo llamó y le dijo "Cumplió lo que me había dicho, que me iba a destruir, estas cosas no son mías, jamás la toqué, no le hice nada". La víctima será sometida a pericias en Colombia.

image.png

Riep también afirmó que, en su opinión, los hechos denunciados por Cortes -que Villa le propinó un puñetazo y luego patadas mientras estaba en el suelo- no sucedieron. Estos supuestos incidentes habrían ocurrido en la vivienda de ambos, ubicada en el exclusivo barrio Saint Thomas de Canning, durante la pandemia del coronavirus y el correspondiente confinamiento en Argentina.

Más detalles de la declaración de Rodrigo Sebastián Riep

Según Riep, en plena pandemia, se enteró de la crisis de pareja que estaba atravesando Villa y Cortes debido a que hablaban diariamente, no solo sobre cuestiones laborales. Además, Riep afirmó que él comenzó a buscar una solución para la situación, buscando un lugar para que uno de los dos pudiera abandonar la vivienda que compartían.

Riep también afirmó que Cortes se comunicó con él para solicitarle que intercediera en su nombre y le pidiera a Villa que le pagara un vuelo privado hacia Colombia, ya que "quería irse".

image.png

En este contexto, Riep reiteró que Cortes intentó impedir que Villa abandonara la vivienda en varias ocasiones. Sin embargo, finalmente el jugador de Boca Juniors decidió irse a vivir al departamento de Juan Fernando Quintero, el 27 de abril de 2020.

Riep aseguró que Villa le dijo que "jamás" había tocado a Cortes y que "nunca" le había pegado. Además, el testigo opinó que, desde afuera, la relación entre ambos no parecía ser muy seria y que Cortes había apostado todo a esa relación, incluso dejando a una hija en Colombia y viniendo al país en busca de un futuro con Villa.

¿Por qué juzgan a Sebastián Villa?

Sebastián Villa, futbolista colombiano de Boca Juniors, enfrenta acusaciones de lesiones y amenazas presentadas por su ex pareja en 2020, luego de un presunto incidente ocurrido en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning.

image.png

El juicio correccional de Sebastián Villa se lleva a cabo en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, el cual está a cargo de la jueza Claudia Dávalos y se ubica en el Palacio de Justicia del distrito. La magistrada programó las audiencias presenciales para que se realicen entre lunes y miércoles de esta semana.

De acuerdo a las fuentes, originalmente el juicio de Sebastián Villa estaba programado para realizarse del 19 al 21 de septiembre del año pasado. Sin embargo, la defensa del jugador a cargo del abogado Martín Apolo pidió una nueva pericia psicológica para la denunciante Daniela Cortés. La jueza Claudia Dávalos accedió a la petición y decidió posponer el inicio del juicio.