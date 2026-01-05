lunes 05 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de enero de 2026 - 19:22
Fútbol.

Torneo Apertura de la Liga Profesional: cuándo comienza y cómo se juegan las primeras fechas

Confirmaron cómo se jugarán las primeras 12 fechas, con horario y estadio definido.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Estudiante fue el campeón del Clausura 2025 y Platense se quedó con el Apertura.

Estudiante fue el campeón del Clausura 2025 y Platense se quedó con el Apertura.

Lee además
Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central
Pelea con la AFA.

Los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a Rosario Central en el pasillo de campeón
estudiantes vencio a racing por penales y se consagro campeon del torneo clausura
Infartante.

Estudiantes venció a Racing por penales y se consagró campeón del Torneo Clausura

Inicio del Torneo Apertura

El Torneo Apertura de la Liga Profesional comienza el jueves 22 de enero con el partido Aldosivi vs. Defensa y Justicia a las 17.00, extendiéndose hasta mayo antes del Mundial 2026.

Se programaron cuatro partidos por día entre jueves y lunes para optimizar la televisión y evitar solapamientos.

estudiantes campeon 2025

Fecha 1

  • Jueves 22: Aldosivi-Defensa (17hs), Unión-Platense (20hs), Banfield-Huracán (20), Central Córdoba-Gimnasia Mza. (22:15hs), Instituto-Vélez (22:15hs).

  • Viernes 23: San Lorenzo-Lanús (17:45hs), Independiente-Estudiantes (20hs), Talleres-Newell's (22:15hs), Ind. Rivadavia-Atlético Tucumán (22:15hs).

  • Sábado 24: Barracas-River (17hs), Gimnasia-Racing (19:30), Rosario Central-Belgrano de Córdoba (22hs).

  • Domingo 25: Boca-Riestra (18:30hs), Tigre-Estudiantes RC (21hs), Argentinos-Sarmiento (21hs).

Fecha 2

  • Lunes 26: Platense-Instituto (17hs).

  • Martes 27: Vélez-Talleres (17:45hs), Gimnasia Mza.-San Lorenzo (20hs), Huracán-Ind. Rivadavia (20hs), Newell's-Independiente (22:15hs), Atlético Tucumán-Central Córdoba (22:15hs).

  • Miércoles 28: Aldosivi-Barracas (17), Racing-Rosario Central (18hs), River-Gimnasia (20hs), Estudiantes-Boca (22:15hs).

  • Jueves 29: Riestra-Defensa (17), Lanús-Unión (19:15), Belgrano-Tigre (19:15hs), Estudiantes RC-Argentinos (21:30hs), Sarmiento-Banfield (21:30hs)

Cómo continúan las siguientes fechas

Fecha 3

Sábado 31 de enero

  • 17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
  • 19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
  • 22.00 Talleres – Platense (Zona A)
  • 22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

  • 17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
  • 19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
  • 21.30 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

  • 17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
  • 17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
  • 19.45 Tigre – Racing (Zona B)
  • 22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
  • 22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B)

Martes 3 de febrero

  • 19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)
  • 21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)
  • 21.15 Instituto – Lanús (Zona A)

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

  • 21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)

Sábado 7 de febrero

  • 17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
  • 18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
  • 20.00 River – Tigre (Zona B)
  • 22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

  • 17.00 Platense – Independiente (Zona A)
  • 17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
  • 19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
  • 22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
  • 22.15 Vélez – Boca (Zona A)

Lunes 9 de febrero

  • 17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
  • 19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
  • 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

Fecha 5

Jueves 12 de febrero

  • 19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
  • 21.15 Argentinos – River (Zona B)

Viernes 13 de febrero

  • 18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
  • 20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
  • 22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)

Sábado 14 de febrero

  • 17.30 Banfield – Racing (Zona B)
  • 19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
  • 19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
  • 22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
  • 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)

Domingo 15 de febrero

  • 17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
  • 19.30 Boca – Platense (Zona A)
  • 22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
  • 22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)

Lunes 16 de febrero

  • 19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a Rosario Central en el pasillo de campeón

Estudiantes venció a Racing por penales y se consagró campeón del Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones

Gimnasia arranca la pretemporada 2026 con nueve refuerzos y amistosos en Córdoba

Malas noticias para River: dos Campeones del Mundo sufrieron lesiones

Lo que se lee ahora
Dos Campeones del Mundo sufrieron distintos inconvenientes físicos durante la pretemporada en San Martín de Los Andes.
Fútbol argentino.

Malas noticias para River: dos Campeones del Mundo sufrieron lesiones

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tiempo en Jujuy - Tormentas
Pronóstico.

Descenso de temperaturas y posibles tormentas para esta semana en Jujuy

Un camión chocó y volcó en Santo Domingo
Jujuy.

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Licencia de conducir: precio y requisitos en Jujuy video
Gestiones.

Licencia de conducir: precio y requisitos en Jujuy

Reportan tiroteos en las inmediaciones del Palacio Presidencialen Venezuela
Mundo.

Reportan tiroteos en las inmediaciones del Palacio Presidencial en Venezuela

Gloria Mabel López, hermana de la víctima. video
Policiales.

"A mi hermano lo mataron", dijo la hermana del joven que murió quemado en la comisaría de El Chingo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel