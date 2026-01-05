Torneo Apertura de la Liga Profesional: cuándo comienza y cómo se juegan las primeras fechas

La Liga Profesional anunció el fixture de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura del 2026, que arranca el 22 de enero con Aldosivi-Defensa. Según indicaron se prioriza un descanso de 72 a 96 horas y horarios de verano hasta la fecha 10.
Inicio del Torneo Apertura
El Torneo Apertura de la Liga Profesional comienza el jueves 22 de enero con el partido Aldosivi vs. Defensa y Justicia a las 17.00, extendiéndose hasta mayo antes del Mundial 2026.
Se programaron cuatro partidos por día entre jueves y lunes para optimizar la televisión y evitar solapamientos.
