Torneo Apertura de la Liga Profesional: cuándo comienza y cómo se juegan las primeras fechas

Estudiante fue el campeón del Clausura 2025 y Platense se quedó con el Apertura.

La Liga Profesional anunció el fixture de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura del 2026 , que arranca el 22 de enero con Aldosivi-Defensa. Según indicaron se prioriza un descanso de 72 a 96 horas y horarios de verano hasta la fecha 10.

Infartante. Estudiantes venció a Racing por penales y se consagró campeón del Torneo Clausura

Pelea con la AFA. Los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a Rosario Central en el pasillo de campeón

El Torneo Apertura de la Liga Profesional comienza el jueves 22 de enero con el partido Aldosivi vs. Defensa y Justicia a las 17.00, extendiéndose hasta mayo antes del Mundial 2026.

Se programaron cuatro partidos por día entre jueves y lunes para optimizar la televisión y evitar solapamientos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.