domingo 21 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de diciembre de 2025 - 20:01
¡Felicidades!

Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata dio vuelta el partido ante Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones 2025. Lucas Alario marcó el doblete para darle un nuevo título al Pincha.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones al ganarle 2-1 a Platense en el Estadio Único San Nicolás. El Calamar que había ganado el Torneo Apertura, logró ponerse ventaja en el arranque del complemento por el tanto de Franco Zapiola, pero sobre el final apareció el doblete de Lucas Alario para el Pincha, que una semana atrás ganó el Torneo Clausura y volvió a coronarse como el más campeón del fútbol argentino.

Lee además
Seven Interno Leo Siufi video
Jujuy.

Con gran participación se vivió en el Suri Rugby Club la 15° edición del Seven Interno Leo Siufi
Gimnasia de Jujuy video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy tiene confirmados dos amistosos para la pretemporada 2026

Los goles de Estudiantes de La Plata vs Platense

Zapiola abrió el marcador para Platense

Tras un lateral largo de Saborido, Zapiola le dio de volea y puso el 1 a 0 ante Estudiantes en la final por el Trofeo de Campeones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002503071742480559&partner=&hide_thread=false

Alario empató el partido

Lucas Alario quedó con el arco a disposición y no falló para poner el 1 a 1 ante Platense por el Trofeo de Campeones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002510565097287980&partner=&hide_thread=false

Con doblete de Alario, Estudiantes se quedó con el Trofeo de Campeones

El Pipa Alario ganó en el área tras un córner y puso el 2 a 1 de Estudiantes ante Platense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002513698733068629&partner=&hide_thread=false

Noticia en desarrollo...

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Con gran participación se vivió en el Suri Rugby Club la 15° edición del Seven Interno Leo Siufi

Gimnasia de Jujuy tiene confirmados dos amistosos para la pretemporada 2026

La Sub 15 de San Lorenzo de Jujuy campeona en el Mundial Amateur

Talleres de Perico eliminó a Zapla y avanzó en el Torneo Regional Amateur

River Plate y Marcelo Gallardo tienen a su primer refuerzo para el 2026

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy tiene confirmados dos amistosos para la pretemporada 2026

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Incendio de un auto en una estación de servicio video
Alarma.

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Camión volcó con cerdos en Ruta 66
Policiales.

Volcó un camión con cerdos en Ruta 66 cerca de Perico

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Atención.

Corte de agua este sábado en San Salvador de Jujuy: cuáles son los barrios afectados

Caída de granizo - Imagen de archivo
Advertencia.

Rige alerta amarilla en Jujuy por lluvias intensas y posible caída de granizo: para qué zonas y horarios

Imagen ilustrativa
Policiales.

Violento asalto en Perico: amenazaron a un camionero y le robaron más de un millón de pesos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel