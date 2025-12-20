Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones al ganarle 2-1 a Platense en el Estadio Único San Nicolás. El Calamar que había ganado el Torneo Apertura, logró ponerse ventaja en el arranque del complemento por el tanto de Franco Zapiola, pero sobre el final apareció el doblete de Lucas Alario para el Pincha, que una semana atrás ganó el Torneo Clausura y volvió a coronarse como el más campeón del fútbol argentino.

Los goles de Estudiantes de La Plata vs Platense Zapiola abrió el marcador para Platense Tras un lateral largo de Saborido, Zapiola le dio de volea y puso el 1 a 0 ante Estudiantes en la final por el Trofeo de Campeones.

PLATENSE ABRIÓ LA FINAL Tras un lateral largo de Saborido, Zapiola le dio de volea y puso el 1 a 0 ante Estudiantes en la final por el Trofeo de Campeones

Alario empató el partido Lucas Alario quedó con el arco a disposición y no falló para poner el 1 a 1 ante Platense por el Trofeo de Campeones.

PIPAZO PARA EL EMPATE DE ESTUDIANTES Lucas Alario quedó con el arco a disposición y no falló para poner el 1 a 1 ante Platense por el Trofeo de Campeones



Con doblete de Alario, Estudiantes se quedó con el Trofeo de Campeones El Pipa Alario ganó en el área tras un córner y puso el 2 a 1 de Estudiantes ante Platense.

DOBLETE DE ALARIO PARA DAR VUELTA LA FINAL El Pipa ganó en el área tras un córner y puso el 2 a 1 de Estudiantes ante Platense



Noticia en desarrollo...

