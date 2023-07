Villa volvió al país y se unió a los entrenamientos en Boca

El futbolist a Sebastián Villa retornó a Argentina durante la madrugada de este miércoles y se unió a los entrenamientos en Boca , el cual aún posee sus derechos federativos, luego de haberse ausentado y viajado a su nación natal tras recibir una sentencia suspendida por violencia de género contra su expareja. El deportista había iniciado desde Colombia un proceso legal con la entidad que le informó que no le otorgó autorización para su ausencia y le exigía su regreso.

El delantero de 27 años llegó al territorio nacional aproximadamente a las seis de la mañana y optó por no emitir comentarios. Pasadas varias horas, se presentó ante el club para cumplir con sus responsabilidades laborales, a pesar de que en Boca no contemplan su reintegración después de la sentencia inicial y aguardan una propuesta que permita su partida durante este período de transferencias.

Hace más de un mes, Villa partió hacia Colombia después de recibir una condena de dos años y un mes de prisión en suspenso por los delitos de " amenazas coactivas, en concurrencia real, con lesiones leves calificadas " contra Daniela Cortés . Una vez en su país natal, intentó obtener su liberación contractual mediante el envío de una carta documento, en la cual afirmaba que si no era readmitido en los próximos días, se consideraría en situación de libertad.

En Boca, siempre argumentaron que en ningún momento le prohibieron al futbolista continuar con sus entrenamientos y que, por ende, la elección de recoger sus pertenencias de las instalaciones y partir hacia Colombia, donde se le observó trabajando bajo la supervisión de un preparador físico, fue de su propia voluntad. Por consiguiente, presentaron estos hechos ante la justicia y respondieron a Villa enviándole una notificación legal para que se presente nuevamente en Ezeiza, lo cual ocurrirá en las horas siguientes.

Cómo es la situación de Villa y dónde podría seguir su carrera

La situación actual indica que el jugador colombiano tiene la posibilidad de continuar su carrera en Argentina o en cualquier otro equipo a nivel mundial, ya que la sentencia aún no está definitiva y esto no afecta sus derechos laborales. Sin embargo, el inconveniente radica en que son escasas las ligas dispuestas a contratar a un futbolista con una condena en primera instancia por violencia de género, y además enfrenta otro caso aún más grave en el que se le acusa de abuso sexual con penetración. En caso de que este proceso avance y sea hallado culpable, ya no podría evitar la pena de prisión.

Como resultado, existe la posibilidad de que surja alguna alternativa adicional o que se presente una oferta monetaria atractiva, como por ejemplo de países como Arabia Saudita, naciones asiáticas o Europa del Este, las cuales cuentan con una normativa más permisiva en este sentido.

Es importante destacar que el poder judicial no interferiría en la elección del nuevo club de Villa ni en el valor del traspaso. Su único requerimiento sería otorgar la autorización de salida y residencia. Un ejemplo de esto es el caso de Alexis Zárate, exjugador de Independiente y Temperley, quien jugó con una sentencia de seis años y medio de prisión en Letonia, ya que en ese momento no existía un tratado de extradición con Argentina. Permaneció allí durante aproximadamente un año hasta que la Cámara de Casación confirmó su situación legal. Posteriormente, el defensor tuvo que regresar a Argentina y cumplir su pena en su totalidad.