Vuelve la Copa Argentina a Jujuy: qué equipos jugarían y cuándo

El regreso de la Copa Argentina al Estadio 23 de Agosto se concretará después de 3 años, con un partido de 16avos de final que se disputará en el mes de mayo. Según pudo conocer TodoJujuy.com , el cruce será entre Racing vs Defensa y Justicia.

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Tal cual informaron fuentes oficiales a nuestro medio, el partido entre Racing vs Defensa y Justicia por 16avos de Copa Argentina se jugará el domingo 31 de mayo en el Estadio 23 de Agosto. Con horario a confirmar por la organización del torneo.

El antecedente más reciente de Copa Argentina en Jujuy es el choque donde Instituto superó a Deportivo Riestra. Dicho partido se jugó en junio del 2023, y con doblete de Adrián Martínez, la Gloria se impuso por 2-1 ante Riestra. Gonzalo Alarcón marcó el descuento para el Malevo.

Embed - 32avos: Instituto 2 - Deportivo Riestra 1

Antecedentes de Jujuy como sede de Copa Argentina

Anteriormente, en el año 2022 el Estadio 23 de Agosto fue sede de otros dos encuentros del torneo: Independiente vs Vélez y Agropecuario vs Racing.

En esos cruces, Independiente venció 2-0 a Vélez, mientras que Racing quedó eliminado tras perder 2-1 ante Agropecuario.

Copa Argentina en Jujuy

Un jugador de Gimnasia de Jujuy fue figura en la victoria de Independiente ante Vélez

Uno de los cruces de Copa Argentina disputados en el Estadio 23 de Agosto tuvo como protagonista a Milton Álvarez, actual arquero de Gimnasia de Jujuy. En aquel momento, el futbolista defendía el arco de Independiente, equipo que era dirigido por Julio César Falcioni.

Durante gran parte de 2022, Sebastián Sosa fue el arquero titular del Rojo y disputó 20 partidos de liga. Sin embargo, en agosto de ese año perdió momentáneamente la titularidad con Falcioni y Álvarez asumió el puesto.

De esa manera, en el partido ante Vélez por Copa Argentina, disputado en septiembre de 2022 en Jujuy, Milton Álvarez fue quien se hizo cargo de cuidar el arco de Independiente, finalizando el encuentro sin goles en contra.