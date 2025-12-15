lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 09:02
Mercado.

Wanchope Ábila podría volver a la Primera Nacional 2026: en qué club jugaría

Wanchope Ábila no seguirá en Huracán para el 2026 y ya hubo una propuesta formal de un equipo de la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
pelota futbol

Con la Primera Nacional ya concluida, los clubes que disputarán el torneo 2026 comenzaron a activar sus movimientos en el mercado de pases. Racing de Córdoba es uno de ellos: luego de definir un nuevo cuerpo técnico, el club inició fuertes gestiones y presentó una oferta formal a Wanchope Ábila para incorporarse al plantel que estará bajo la conducción de Pablo Fornasari.

Propuesta de Racing de Córdoba para Wanchope Ábila

El conjunto de Nueva Italia apunta a conformar un plantel capaz de competir en todas las canchas y estar a la altura de una categoría tan exigente. En medio de este plan para fortalecer el equipo apareció una noticia resonante: la chance de incorporar a Ramón “Wanchope” Ábila.

"Wanchope" Avila
"Wanchope" Avila
"Wanchope" Avila

El delantero, de 36 años, no continuará en Huracán en el 2026, por lo que evalúa distintas alternativas para su futuro. En ese escenario, Racing de Córdoba decidió hacerle una oferta formal con la intención de sumarlo para la próxima temporada de la Primera Nacional, y creció la expectativa interna por contar con un jugador de semejante jerarquía para pelear por el ascenso. La propuesta fue bien recibida por el entorno del atacante.

Ábila es un futbolista que encaja en el perfil que busca Pablo Fornasari, el nuevo entrenador, quien solicitó un delantero de referencia en el área. Cuando surgió el nombre de Ramón, la Comisión Directiva que encabeza Manuel Pérez y el cuerpo técnico dieron su aprobación. Además, desde la dirigencia consideran que el hecho de poder volver a vivir en su Córdoba natal podría influir positivamente en la decisión final del jugador.

