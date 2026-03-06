Devastadora caída de granizo en Rinconada: "Hubo muchos daños, hay animales heridos"

Una fuerte tormenta azotó este jueves la zona de Pan de Azúcar, en el departamento Rinconada, donde vecinos describieron un temporal de granizo de magnitud inusual. El fenómeno comenzó alrededor de las 17.30, acompañado por un intenso viento que dejó múltiples daños en la zona.
Los daños que dejó la intensa tormenta con caída de granizo
Según relataron habitantes del lugar, la caída de granizo fue tan severa que la ruta quedó completamente cerrada, ya que la acumulación impedía el paso. “No se puede caminar, la ruta está cerrada por la intensa caída de granizo”, expresó un vecino, que además comentó que al intentar salir en bicicleta no pudo avanzar, porque "se enterraron las ruedas”.
Embed - Granizo en Rinconada: "Fue desvastadora"
La visibilidad también se vio seriamente afectada. “No pude ver los animales, tenía que ver el estado en el que estaban”, dijo, preocupado por el impacto del temporal en la actividad ganadera. Las piedras, según describió, eran “del tamaño de los huevos de un tero”, lo que da cuenta de la violencia del fenómeno.
El fuerte granizo provocó llamas, ovejas y cabras heridas o desaparecidas, además de daños graves en las pasturas, situación que podría derivar en un impacto productivo considerable. “Seguro hubo muchos daños por esta tormenta, vamos a ver después la crisis y los resultados”, lamentó el vecino.
