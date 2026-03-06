Devastadora caída de granizo en Rinconada: "Hubo muchos daños, hay animales heridos"

Caída de granizo en Rinconada

Una fuerte tormenta azotó este jueves la zona de Pan de Azúcar, en el departamento Rinconada, donde vecinos describieron un temporal de granizo de magnitud inusual. El fenómeno comenzó alrededor de las 17.30, acompañado por un intenso viento que dejó múltiples daños en la zona.

Los daños que dejó la intensa tormenta con caída de granizo Según relataron habitantes del lugar, la caída de granizo fue tan severa que la ruta quedó completamente cerrada, ya que la acumulación impedía el paso. “No se puede caminar, la ruta está cerrada por la intensa caída de granizo”, expresó un vecino, que además comentó que al intentar salir en bicicleta no pudo avanzar, porque "se enterraron las ruedas”.

Embed - Granizo en Rinconada: "Fue desvastadora" La visibilidad también se vio seriamente afectada. “No pude ver los animales, tenía que ver el estado en el que estaban”, dijo, preocupado por el impacto del temporal en la actividad ganadera. Las piedras, según describió, eran “del tamaño de los huevos de un tero”, lo que da cuenta de la violencia del fenómeno.

El fuerte granizo provocó llamas, ovejas y cabras heridas o desaparecidas, además de daños graves en las pasturas, situación que podría derivar en un impacto productivo considerable. “Seguro hubo muchos daños por esta tormenta, vamos a ver después la crisis y los resultados”, lamentó el vecino.

Rige alerta amarilla por tormentas abundantes en Jujuy Según la advertencia emitida por el organismo, la alerta amarilla rige para los días 6 y 7 de marzo e incluye a las siguientes localidades de la provincia: El Carmen – Ledesma – Palpalá – San Antonio – San Pedro – Santa Bárbara – Valle Grande – Zona baja de Doctor Manuel Belgrano – Zona baja de Tilcara. tormentas fuertes Se espera que desde la tarde del viernes comiencen a desarrollarse tormentas, algunas de ellas fuertes. Podrán presentarse: Caída de granizo

Sctividad eléctrica frecuente

Precipitaciones abundantes en cortos períodos

Ráfagas intensas Los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 30 y 50 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







