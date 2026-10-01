Distintos bloques de la oposición formalizaron un pedido de sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre a las 14 , con un temario que incluye el tratamiento del DNU 70/2023, iniciativas vinculadas al endeudamiento de las familias y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

La convocatoria coincidirá con la marcha federal universitaria prevista para ese día y obligará a los bloques opositores a concentrar esfuerzos para alcanzar los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. El pedido fue acompañado por legisladores de distintos espacios, entre ellos Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas y Encuentro Federal.

Uno de los principales disparadores de la convocatoria fue la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia vinculada al artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

El máximo tribunal revocó el fallo que había declarado inconstitucional ese artículo al considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para impulsar aquella acción colectiva. La Corte aclaró posteriormente que no resolvió sobre la constitucionalidad de la derogación, sino sobre una cuestión procesal. Sin embargo, como consecuencia de la sentencia, quedó nuevamente vigente el artículo que eliminó las restricciones específicas establecidas por la Ley de Tierras para la compra de campos por parte de extranjeros.

Diputados: la oposición convocó una sesión para derogar el DNU 70 y tratar endeudamiento y discapacidad

El DNU 70 vuelve al centro de la discusión

La oposición pretende que Diputados rechace el DNU 70/2023 en su totalidad. El decreto ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero nunca consiguió el mismo resultado en la Cámara baja, por lo que continuó vigente.

La norma introdujo modificaciones en numerosos sectores de la economía. Entre otras medidas, derogó regulaciones vinculadas a alquileres, abastecimiento y tierras rurales y avanzó con cambios en áreas como salud, transporte aéreo, comercio y actividad financiera.

El punto que reactivó ahora la discusión política es precisamente la Ley de Tierras Rurales, que establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de otras restricciones. Tras la decisión de la Corte, esas limitaciones específicas actualmente no se encuentran vigentes. Desde el oficialismo y sus aliados se analizan alternativas legislativas para abordar específicamente el régimen de tierras sin avanzar sobre la totalidad del DNU.

Endeudamiento familiar: tres propuestas en discusión

Otro de los temas previstos para la sesión será la creciente problemática del endeudamiento familiar. La Cámara de Diputados ya había avanzado durante septiembre con el tratamiento de alrededor de 50 proyectos vinculados con morosidad, tarjetas de crédito, tasas de interés, cuentas sueldo y mecanismos de refinanciación. El 9 de septiembre, el pleno emplazó formalmente a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor para avanzar con esos expedientes. En ese debate existen diferencias importantes entre oficialismo y oposición.

La propuesta impulsada por el oficialismo prioriza herramientas de educación financiera, mayor información sobre tasas y costos financieros y mecanismos para prevenir el sobreendeudamiento, sin incorporar topes generales a las tasas ni quitas de capital o intereses.

Otro dictamen, respaldado por sectores del peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas, plantea declarar una emergencia por 180 días y establecer un mecanismo de refinanciación para determinadas deudas de consumo. Entre sus puntos se contempla limitar el peso de las cuotas sobre los ingresos de los deudores y eliminar intereses punitorios en determinados casos.

A su vez, legisladores de Argentina Federal impulsan una emergencia por un año, con la posibilidad de una prórroga, junto con límites a las tasas y la creación de un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal destinado a personas que destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de obligaciones financieras. Si la sesión consigue quórum, las diferencias deberán resolverse mediante la votación de los distintos dictámenes.

Discapacidad, otro de los puntos sensibles

El tercer eje de la convocatoria será la Emergencia Nacional en Discapacidad. Diputados ya había emplazado durante septiembre a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para debatir una iniciativa que propone prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

El debate incluye cuestiones como la actualización de los aranceles de las prestaciones, el sistema de pensiones no contributivas, el Certificado Único de Discapacidad y el financiamiento de los servicios destinados al sector.

El oficialismo alcanzó acuerdos con bloques aliados para introducir varios de esos puntos dentro del esquema presupuestario, mientras que sectores de la oposición mantienen su propuesta de extender expresamente la vigencia de la emergencia.

La batalla por el quórum en Diputados

Antes de discutir cualquiera de estos proyectos, la oposición deberá resolver su principal desafío: conseguir los 129 diputados necesarios para iniciar la sesión. La convocatoria reúne a distintos bloques, aunque hasta el momento no existe certeza sobre cómo votarán todos los sectores vinculados a los gobernadores provinciales. También existen diferencias internas sobre el contenido de los proyectos de endeudamiento y discapacidad.

La sesión del jueves 15 de octubre aparece así como una nueva pulseada parlamentaria entre el Gobierno y la oposición, atravesada por el debate sobre la propiedad de las tierras rurales, la situación financiera de las familias y el financiamiento del sistema de discapacidad.