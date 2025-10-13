lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 18:02
Policiales.

Doble femicidio y desaparición de un chofer en Córdoba: encontraron un cuerpo en Entre Ríos

Las autoridades fueron a la zona de Yerua, ubicada a 35 kilómetros de Concordia, en el marco de la investigación y búsqueda de Martín Sebastián Palacio.

Redacción de TodoJujuy
El doble femicidio en Córdoba y la desaparición del chofer.

El doble femicidio en Córdoba y la desaparición del chofer.

Las autoridades de Entre Ríos, incluido el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia, se dirigieron este lunes hacia la zona de Yerua, ubicada a unos 35 kilómetros al suroeste de Concordia, tras el hallazgo de un cuerpo, según informaron fuentes oficiales. Este hecho se produce en el contexto de la búsqueda de Martín Sebastián Palacio, un chofer de 49 años.

Este hombre había sido contratado por Pablo Laurta, el presunto femicida de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, para un viaje desde Concordia hacia Córdoba.

Néstor Roncaglia.

Este lunes encontraron la billetera del chofer

En paralelo, la Policía de Entre Ríos confirmó este lunes que se encontró la billetera del conductor, vinculada al Toyota Corolla blanco, en la habitación del hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta se hospedó junto a su hijo tras huir del lugar del doble asesinato.

Ese mismo día se realizaron pericias en la habitación donde fue detenido Laurta. La Policía Científica levantó huellas, analizó rastros y dispositivos electrónicos, y revisó un cuaderno hallado que podría ofrecer información sobre el chofer desaparecido.

El doble femicidio en Córdoba y la desaparición del chofer.

Simultáneamente, continuaban los rastrillajes en Entre Ríos, en zonas de Concordia, Federal y San Salvador, con apoyo de drones, perros especializados y personal técnico, en busca de nuevas pistas sobre el paradero del remisero.

