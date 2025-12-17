miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 20:59
Economía.

Dólares "cara chica": qué pasará con los billetes antiguos y deteriorados en los bancos

El Banco Central eliminó el plazo vigente, y facilita el depósito y recambio de billetes antiguos bajo nuevos criterios de autenticidad e integridad.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Dólares cara chica.

Dólares "cara chica".

La decisión quedó oficializada mediante la Comunicación A 8352, que suprime de manera definitiva el plazo establecido previamente por la Comunicación A 8205. De este modo, los bancos podrán aceptar dólares antiguos o dañados de forma indefinida, siempre bajo los criterios de integridad y autenticidad exigidos por la Reserva Federal de Estados Unidos.

Cómo funciona el recambio de dólares “cara chica”

El BCRA mantiene un sistema mediante el cual los bancos pueden:

  • Recibir dólares viejos o deteriorados en ventanilla.

  • Depositar esos billetes en el BCRA, que los enviará a EE.UU. para su destrucción.

  • Obtener billetes nuevos como reemplazo, sin costo para las entidades.

Este esquema reemplaza la operatoria que antes realizaban a través de bancos internacionales, que implicaba comisiones y mayores tiempos de gestión.

Qué debe hacer un usuario que quiere cambiar sus dólares

Dólar Cara chica
D&oacute;lares "cara chica".

Dólares "cara chica".

  • Consultar si su banco participa del programa.

    No todas las entidades están adheridas. El Banco Nación y varios bancos provinciales sí forman parte.

  • Presentar los billetes en ventanilla.

    El banco verificará únicamente la autenticidad y las condiciones básicas exigidas por la Fed:

    • Debe estar más del 50% del billete.

    • Debe poder identificarse la denominación y las medidas de seguridad.

  • Elegir qué hacer después del depósito:

    • Acreditar el monto en una cuenta, o

    • Solicitar billetes nuevos como reemplazo (según disponibilidad de cada banco).

Qué billetes NO se aceptan

  • Billetes mutilados con menos del 50% de su superficie.

  • Billetes que no permitan identificar su denominación.

  • Cientos de dólares con subcientos (bandas internas, clips, etc.).

  • Mezcla de billetes aptos con billetes mutilados.

