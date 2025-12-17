Dólares "cara chica": qué pasará con los billetes antiguos y deteriorados en los bancos

Dólares "cara chica".

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que los bancos podrán seguir recibiendo y canjeando dólares “cara chica”, manchados o deteriorados sin límite de tiempo, tras eliminar la fecha tope que regía hasta fines de 2025. La medida facilita el depósito y recambio de billetes antiguos a través del sistema financiero.

La decisión quedó oficializada mediante la Comunicación A 8352, que suprime de manera definitiva el plazo establecido previamente por la Comunicación A 8205. De este modo, los bancos podrán aceptar dólares antiguos o dañados de forma indefinida, siempre bajo los criterios de integridad y autenticidad exigidos por la Reserva Federal de Estados Unidos.

Cómo funciona el recambio de dólares “cara chica” El BCRA mantiene un sistema mediante el cual los bancos pueden:

Recibir dólares viejos o deteriorados en ventanilla.

Depositar esos billetes en el BCRA , que los enviará a EE.UU. para su destrucción.

Obtener billetes nuevos como reemplazo, sin costo para las entidades. Este esquema reemplaza la operatoria que antes realizaban a través de bancos internacionales, que implicaba comisiones y mayores tiempos de gestión.

Qué debe hacer un usuario que quiere cambiar sus dólares Dólar Cara chica Dólares "cara chica". Consultar si su banco participa del programa. No todas las entidades están adheridas. El Banco Nación y varios bancos provinciales sí forman parte.

Presentar los billetes en ventanilla. El banco verificará únicamente la autenticidad y las condiciones básicas exigidas por la Fed: Debe estar más del 50% del billete . Debe poder identificarse la denominación y las medidas de seguridad.

Elegir qué hacer después del depósito: Acreditar el monto en una cuenta, o Solicitar billetes nuevos como reemplazo (según disponibilidad de cada banco).

Qué billetes NO se aceptan Billetes mutilados con menos del 50% de su superficie.

Billetes que no permitan identificar su denominación.

Cientos de dólares con subcientos (bandas internas, clips, etc.).

Mezcla de billetes aptos con billetes mutilados.

