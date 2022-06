Donación de órganos: "La dignidad no se puede comercializar"

OMAR GUTIÉRREZ-TJ.mp4

Donación de órganos: un acto de solidaridad

La postura de Gutiérrez sobre la posibilidad de establecer un mercado de órganos en la Argentina como lo propuso Milei no tiene muchas vueltas y es clara: "Me parece que no todo en la vida tiene un precio, no todo se compra y se vende. La dignidad humana no se puede negociar, no se puede comercializar y no se puede enfocar desde la mirada del mercado".

En el mismo sentido, agrega que "no se puede decir 'esto es un mercado y acá se compra y se vende la vida o se negocia con la vida de las personas'".

Las leyes que regulan la donación de órganos en nuestro país, recuerda el médico tienen la mirada puesta en esa donación como un acto de solidaridad y amparan el espíritu de no afectar la dignidad de las personas y de tratar de establecer parámetros de justicia, de equidad.

"No podemos pensar que quienes tienen más dinero van a poder acceder a un trasplante antes que aquellos que más lo necesitan. En la República Argentina está establecido cuáles son las personas que tienen prioridad para acceder a un órgano en función de un parámetro de necesidad médica", explica.

Para concluir, Omar Gutiérrez deja una reflexión: "Cada uno tiene el derecho de pensar como quiera pero como sociedad debemos avanzar. La medicina no puede estar enfocada en el mercantilismo".