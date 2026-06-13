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13 de junio de 2026 - 14:41
Mundo.

Donald Trump anunció la muerte del líder del Tren de Aragua en Venezuela

La operación habría sido coordinada entre Estados Unidos y autoridades venezolanas, según informó el gobierno norteamericano y confirmó Donald Trump.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Donald Trump - Presidente de los Estados Unidos&nbsp;

Donald Trump - Presidente de los Estados Unidos 

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Fuerzas norteamericanas eliminaron a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, identificado como el máximo líder del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela y expandida a distintos países de la región.

Según informó Trump, el operativo fue realizado por el Comando Sur en territorio venezolano y contó con coordinación de autoridades de ese país. El mandatario aseguró que la acción permitió ejecutar con éxito al líder de una de las bandas criminales más peligrosas de América Latina.

Quién era “Niño Guerrero”

Héctor Guerrero Flores, de 43 años, era considerado el principal jefe del Tren de Aragua, una estructura criminal que tuvo su origen en la cárcel de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, y que con el paso de los años extendió sus redes fuera de Venezuela.

La organización fue vinculada a delitos como extorsión, secuestros, trata de personas, tráfico de drogas y crimen organizado. Su crecimiento regional convirtió al Tren de Aragua en una preocupación para distintos gobiernos de América Latina y también para Estados Unidos.

El líder criminal había sido acusado en diciembre pasado en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York por asociación delictiva vinculada al crimen organizado y otros delitos. Además, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera ubicarlo.

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Un operativo con impacto regional

Trump publicó el anuncio en su red Truth Social y sostuvo que, bajo su administración, los integrantes del Tren de Aragua “ya no tienen refugio seguro”. También apuntó contra su antecesor, Joe Biden, a quien responsabilizó por la situación migratoria y por el ingreso de miembros de organizaciones criminales a Estados Unidos.

Desde Venezuela, las autoridades difundieron un comunicado en el que confirmaron cooperación e intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos para llevar adelante el operativo. Según trascendió, el ataque habría sido ejecutado con apoyo tecnológico especializado y coordinación entre ambos países.

La muerte de “Niño Guerrero” marca un golpe fuerte contra el Tren de Aragua, pero también abre interrogantes sobre el futuro de la organización. En este tipo de estructuras criminales, la caída de un jefe no siempre implica el final de la banda: muchas veces deriva en disputas internas, reacomodamientos y nuevas amenazas en los territorios donde ya tiene presencia.

Lo que tenés que saber

  • Donald Trump anunció la muerte de Héctor “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua.
  • El operativo fue realizado por el Comando Sur de Estados Unidos en Venezuela.
  • El Tren de Aragua es una organización criminal nacida en la cárcel venezolana de Tocorón.
  • Guerrero Flores era buscado por Estados Unidos y tenía una recompensa de hasta 5 millones de dólares.
  • Venezuela confirmó cooperación e intercambio de inteligencia con autoridades norteamericanas.

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